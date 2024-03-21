Bakan Göktaş, Down Sendromlu Çocuğa Sürpriz Ziyaret Yaptı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, down sendromlu çocukları bulunan Boztaş Ailesi'ne gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette, 11. sınıf öğrencisi Berke'ye Galatasaray forması hediye etti. Berke hediye karşısındaki sevincini Bakan Göktaş'a sarılarak gösterdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretler için gittiği Afyonkarahisar'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla down sendromlu çocuğu olan bir aileyi de ziyaret etti.

Boztaş Ailesi'nin Kanlıca Mahallesi'ndeki evlerine konuk olan Bakan Göktaş, Sedat Gökdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunda 11. sınıf öğrencisi Berke ile yakından ilgilendi. Onunla sohbet eden Göktaş, içinde Galatasaray forması bulunan hediye paketini Berke'ye verdi. Heyecanla hediyesini açan Berke, tuttuğu takım olan Galatasaray'ın formasını görünce ayağa kalkarak sevincini Bakan Göktaş'a sarılarak paylaştı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Göktaş, down sendromlu bireylerin artı bir kromozomla hayata hep güzellikler kattığını belirtti.

Bakanlık olarak sundukları hizmetlerle down sendromlu bireylerin sosyal hayata tam ve eşit bir şekilde katılımları için destek olduklarını ifade eden Göktaş, "Down sendromlu bireylere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bizler için her zaman onların yeri ayrı ve kıymetli. Her zaman onların ve ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Dün de Antalya'da "down sendromlu sporcuların olimpiyatları" olarak nitelendirilen Trisome Oyunları'nın açılış törenine katıldığı hatırlatan Göktaş, bu önemli oyunların ev sahipliğinin Türkiye tarafından yapılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Göktaş, oyunlara 33 ülkeden 872 sporcunun katıldığını, Türkiye'nin de 8 branşta 86 sporcu ve 54 antrenör ile oyunlarda yer aldığını belirterek, söz konusu oyunların hiçbir kaybedeninin olmayacağına yönelik temennisini dile getirdi.

Daha sonra Afyonkarahisar Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Göktaş, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

İncelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Göktaş, binanın inşasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapacaklarını aktardı. 2 bloktan oluşacak huzurevinin 162 kişilik kapasiteye sahip olacağını belirten Göktaş, binanın yapımı için ihale sürecinin başladığını kaydetti.

Öte yandan Bakan Göktaş, kentteki programı kapsamında partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Toplantı sonrası Marulcu Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a destek istedi.

Bakan Göktaş'a ziyaretleri sırasında AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, Hasan Arslan ile İbrahim Yurdunuseven de eşlik etti. - ANKARA