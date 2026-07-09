Bakan Göktaş Eskişehir'de Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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Bakan Göktaş Eskişehir'de Esnaf Ziyareti Yaptı

Bakan Göktaş Eskişehir\'de Esnaf Ziyareti Yaptı
09.07.2026 14:38
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Eskişehir'de esnafla bir araya gelerek talepleri dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'deki temasları kapsamında gerçekleştirdiği MHP İl Başkanlığı ziyaretinin ardından kent esnafıyla bir araya geldi.

Eskişehir programı dahilinde çeşitli ziyaretlerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MHP İl Başkanlığı'na yaptığı ziyaretin ardından kentteki yerel esnafı ziyaret etti. Bölgedeki dükkanları dolaşarak esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Bakan Göktaş, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların taleplerini, sorunlarını doğrudan dinleyen Bakan Göktaş, esnaf ile sohbet etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Göktaş Eskişehir'de Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Göktaş Eskişehir'de Esnaf Ziyareti Yaptı - Son Dakika
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