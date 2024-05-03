Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şehit kızını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şehit kızını ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şehit kızını ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan'da bakanlık koltuğunu devrettiği şehit kızı Elif Naz Öztürk'e verdiği sözü tutarak evlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, şehit kızı ve ailesiyle yakından ilgilenerek, şehitlerin kıymetli emanetlerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

03.05.2024 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan'da bakanlık koltuğunu temsilen devrettiği şehit kızı Elif Naz Öztürk'e verdiği sözü tutarak evlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen etkinlikte, bakanlık koltuğunu temsilen şubat ayında Gaziantep'te yaşanan helikopter kazasında şehit düşen emekli albay sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün 11 yaşındaki kızı Elif Naz Öztürk'e devretmişti. Programın sonunda Elif Naz, Bakan Göktaş'a teşekkür ederek evlerine davet etmiş, Göktaş da şehit kızını ziyaret edeceğine dair söz vermişti. Sözünü yerine getiren Göktaş, Öztürk Ailesi'nin Yenimahalle ilçesindeki evine sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Şehit kızı Elif Naz Öztürk'ü, "Merhaba küçük Bakanım" diyerek selamlayan, ona sarılan Göktaş, ailenin evine konuk oldu.

Şehidin eşi Mehtap Öztürk ile çocukları Elif Naz ve ablası Ülkü Nehir ile yakından ilgilenen Bakan Göktaş, "Şehitlerimizin kıymetli emanetleri siz değerli ailelerimizin her zaman yanındayız" dedi.

Şehit eşi Mehtap Öztürk de Bakan Göktaş'ın gerçekleştirdiği sürpriz ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti. Her zaman sizleri yanımızda gördük, asla yalnız hissetmedik" ifadesini kullandı.

Piyano kursuna gittiğini ifade eden Elif Naz, ziyaret sırasında Bakan Göktaş için küçük bir piyano dinletisi de gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Elif Naz, 23 Nisan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şehit kızını ziyaret etti - Son Dakika


11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
10:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluktan kaçan isimlere kızdı: Bazı arkadaşlar, tek sorumlu benmişim gibi davranıyor
10:28 Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı Seçimde koltuğunu kaptıran eski başkan hesap soran vatandaşı salondan attırdı
09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
12:09 Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan’ın alacakları ödenmedi Depremde vefat eden Ahmet Eyüp Türkaslan'ın alacakları ödenmedi
11:41 Hazal Kaya’nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık Hazal Kaya'nın annesi kiracısıyla birbirine girdi: Ya 15 bin lira yatır, ya çık
11:26 Bakan Şimşek’ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Mayısta zirveyi görecek sonra düşecek
11:17 1 Mayıs’ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı 1 Mayıs'ta polise taş ve sopayla saldıranlar yakalandı
11:02 Dizi aşkı yeniden alevlendi Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler Dizi aşkı yeniden alevlendi! Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, konserde görüntülendiler
10:49 Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar İşte fiyatlar Gram, çeyrek, cumhuriyet altını ne kadar? İşte fiyatlar
10:44 Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı Tutukluluk halinin devamına karar verilince çıldırdı! Dilan Polat cezaevinde intihara kalkıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 12:18:34. #1.11#
SON DAKİKA: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, şehit kızını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement