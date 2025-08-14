Bakan Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Işık\'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ile bir araya geldi.

Bakan Güler, Dernek Başkanı Işık ve beraberindeki İl Başkanlarını kabul etti. Kabulde Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı. - ANKARA