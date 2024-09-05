Bakan Işıkhan, Düzce'de Mevsimlik Tarım İşçileriyle Fındık Topladı ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Vurgusu Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Işıkhan, Düzce'de Mevsimlik Tarım İşçileriyle Fındık Topladı ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Vurgusu Yaptı

Bakan Işıkhan, Düzce\'de Mevsimlik Tarım İşçileriyle Fındık Topladı ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Vurgusu Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Düzce'de mevsimlik tarım işçileriyle fındık toplayarak, Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadelede rehber ülke olarak seçildiğini açıkladı. Bakan, çocukların eğitimden geri kalmamaları için çeşitli çalışmalar yapıldığını ve temel hedeflerinin çocuk işçiliğini sona erdirmek olduğunu vurguladı.

05.09.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Düzce'de mevsimlik tarım işçileriyle birlikte fındık topladı. Burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarla "rehber ülke" olarak seçildiğini belirten Bakan Işıkhan, "Temel amacımız çocuk işçiliğini sona erdirmek" dedi.

Düzce'ye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim aldığı Cumayeri Reyhan Turan İlkokulu'nu ziyaretinin ardından Taşlık köyünde temaslarda bulundu. Bakan Işıkhan, Taşlık köyünde bir bahçeye girerek, mevsimlik tarım işçileriyle birlikte fındık topladı.

"Burası üretimin, alın terinin somutlaştığı bir yer"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Vedat Işıkhan, Düzce'nin üretimin bol olduğu kentlerden birisi olduğunu ifade ederek, "Şuanda da fındık bahçelerinden birindeyiz. Burası üretimin, alın terinin somutlaştığı bir yer. Mevsimlik tarım işçilerimizi ziyaret ettik. Kardeşlerimizin yaşam şartlarını yerinde inceleme fırsatımız oldu. Bakanlığımızı doğrudan ilgilendiren çalışma alanlarından bir tanesi. Yaşadıkları sorunlar hakkında da bilgi sahibi olduk" dedi.

"Aileler tarlada çalışırken çocukların eğitimden geri kalmaması için çalışmalar yapıldı"

Bakanlık olarak hayata geçirdikleri projeyle, çalışma ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi sürecinde mevsimlik tarım işçilerinin yanlarında olduklarını ve desteklediklerini vurgulayan Işıkhan, "Biliyorsunuz, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde mevsimlik tarım işçileri ve aileleriyle ilgili de karar çıkmıştı. Bu doğrultuda, sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı değil, birçok bakanlığın uhdesine giren topyekun çalışma yapıldı. Sadece istihdam değil, milli eğitim boyutu da var. Aileler tarlada, bahçede çalışırken çocukların eğitimden geri kalmaması noktasında çalışmalar yapıldı" diye konuştu.

"Temel amacımız, çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi"

Türkiye'nin çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarla "rehber ülke" olarak seçildiğini ifade eden Bakan Işıkhan, " Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için yaptığı çalışmalar diğer ülkelere rehber nitelikte. Bu çerçevede, temel amacımız çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi üzerine. Bunun yanı sıra da belli bir yaş aralığında olan gençlerimiz için de mesleğe yönlendirme, boş zamanlarını değerlendirme gibi çalışmaları da Milli Eğitim Bakanlığımız ile bir arada yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklar bizim için çok önemli"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Düzce'de çalışan mevsimlik tarım işçilerine de destek olduklarını kaydederek, "Temel hedef, Düzce'de misafir olan kardeşlerimizi daha iyi ağırlamak, alın terini kazanırken onlara destek vermek. Çocuklar bizim için çok önemli. Çocuklarımıza da gerekli desteği vermek zorundayız. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu süreci sürekli destekliyoruz. Çalışmalarımız oluyor, eylem planlarımız oluyor. İhtiyaçlar doğrultusunda yönlendirmelerimiz oluyor" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Politika, Türkiye, Rehber, Güncel, Yerel, Çocuk, Tarım, Tarım, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Işıkhan, Düzce'de Mevsimlik Tarım İşçileriyle Fındık Topladı ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Vurgusu Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:41:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Işıkhan, Düzce'de Mevsimlik Tarım İşçileriyle Fındık Topladı ve Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Vurgusu Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement