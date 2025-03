Bakan Işıkhan: "Türkiye yolculuğumuza sayısız eser, sayısız icraat sığdırdık"

AYDIN - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Aydın'da düzenlenen Vefa İftarı'na katıldı. Bakan Işıkhan, "Türkiye yolculuğumuza sayısız eser, sayısız icraat sığdırdık" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Aydın'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Efeler İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Vefa İftarı'na katıldı. Partiiler ile bir araya gelerek orucunu açan Bakan Işıkhan, yaptığı konuşmada parti içerisindeki birlik ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Ramazan ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aynı davaya omuz vermiş bizler için aynı zamanda vefanın, birlikteliğin de ayıdır. Çünkü AK Parti, aziz milletimize hizmet için yola çıktığı günden beri, son çeyrek asırda Türkiye'yi her bakımdan en yükseğe taşıyacak eser siyasetinin yanı sıra, yol arkadaşlığına verdiği değer, yol arkadaşlarına duyduğu vefa ile de farkını ortaya koymuş bir partidir. AK Parti kurulduğu günden bu yana ülkemizin ve milletimizin talepleri doğrultusunda daima değişmiş, gelişmiş ve yenilenmiştir. Ancak ne kadar zaman geçerse geçsin, şartlar ne olursa olsun asla değişmeyen, davasındaki samimiyeti, hasbiliği ve kardeşlik hukuku olmuştur. 23 yıllık istikrarlı başarının sırrı da tam olarak burada yatmaktadır. Bugün bu salonda geçmişten bugüne teşkilatımızın her kademesinde görev yapmış kardeşlerimizle bir arada bulunuyor olmamız bunun en açık göstergesidir. Uzun yıllar teşkilatımızın çeşitli birimlerinde görev yapmış bir kardeşiniz olarak Türkiye'nin neresine gidersek gidelim AK Parti teşkilatlarının olduğu her yerde bu birlik ve beraberlik ruhuna bizzat şahit oluyorum. Bu ilkeler çerçevesinde 2001'de başlattığımız büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuza sayısız eser, sayısız icraat sığdırdık. Bu uğurda çok bedeller ödedik, çok badireler atladık. Hukuksuz davalara, teröre, suni ekonomik krizlere, darbelere, iç ve dış müdahalelere ve vesayetçi anlayışın tuzaklarına rağmen ülkemizi bugünlere ulaştırdık. Tarihi mücadelelerden ve büyük imtihanlardan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alnımızın akıyla çıktık. Milletimize hizmet aşkımızı hiç kaybetmedik. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik başta olmak üzere milletimizin geleceğini ilgilendiren hemen her alanda çözülemez olarak görülen ne varsa tek tek çözdük" dedi.

"O potansiyel sizlerde mevcuttur"

Aydınlı dava arkadaşlarının gücüne, azmine, samimiyetine güvendiklerini belirten Bakan Işıkhan, "İnanıyorum ki Aydın'dan başlayarak tüm şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı şehirleri yapacak o potansiyel sizlerde mevcuttur. Bu kardeşlik ve vefa buluşmamızın başta Aydınlı hemşerilerimiz olmak üzere milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Vefa demişken Aydınımızın yetiştirdiği Adnan Menderes'i unutmak olmaz. Aydınımızın ve ülkemizin büyük değeri olan Demokrasi şehidimiz Merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşlarını da rahmetle yad ediyorum. Güçlü Türkiye'nin bugünlerinde eli emeği olan tüm teşkilat mensuplarına şükranlarımı sunuyor, bu bereketli iftar sofralarımıza icabet ederek güzel atmosfere katkı sağlayan tüm Aydınlı hemşerilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum" şeklinde konuştu.