Bakan Kacır: Hainlere inat daha fazla üreteceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakan Kacır: Hainlere inat daha fazla üreteceğiz

Bakan Kacır: Hainlere inat daha fazla üreteceğiz

Bakan Kacır, TUSAŞ'a saldırının savunma sanayimizi hedef aldığını vurgulayarak daha fazla çalışacaklarını belirtti.

31.10.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı, savunma sanayimizin hasımlarımızın hedefinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da düzenlenen bir programa katıldı. TUSAŞ'a gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrası çalışanlar, "Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" demişti. Kacır konuşmasında bu sözlerin altını çizerek savunma sanayinin hedef alındığını belirtti.

"Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli gelirimizi son 22 yılda 238 milyar dolardan 1,1 trilyon dolara çıkardık. 2002 yılında dünyanın en büyük 18. ekonomisi olan Türkiye, her yıl ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyerek bugün satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi haline geldi. Sayılarını 191'den 362'e yükselttiğimiz organize sanayi bölgelerimiz ve kurduğumuz 45 endüstri bölgesiyle ülkemizi küresel üretim üssü haline getirdik. Sanayimizin öncülüğünde ihracatımızı 36 milyar dolardan 262 milyar dolara çıkardık. Sanayi üretimini 3,2 katına çıkardık. İstihdamı 3,9 milyondan 6,7 milyona yükselttik. Jeostratejik ve jeopolitik konumumuz bize her daim tetikte ve her geçen gün daha güçlü olmamız gerektiğini hatırlatıyor. Ne yazık ki güzel ülkemiz ne zaman şahlanışa geçse ayağına prangalar vurulmak isteniyor. Son 22 yılın kazanımlarının üzerine yeni hamleler bina etmeye başladığımız sırada Türkiye üzerinde yeni planlar kurgulanıyor, oyunlar oynanıyor, birlik ve beraberlik iklimimiz bozulmaya çalışılıyor. En son güzide kurumumuz TUSAŞ'a gerçekleştirilen menfur saldırı, savunma sanayimizin hasımlarımızın hedefinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Şunu herkes bilsin ki, bu hainlerin karanlık ve alçak eylemleri bizi yolumuzdan bir an bile alıkoyamayacak. Omuz omuza, sırt sırta çalışacağız. Hainlere inat daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz. Savunma sanayi projelerimizi daha hızlı hayata geçireceğiz. Lider ülke, tam bağımsız Türkiye istikametinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Yer yüzünde adaleti tahkim edecek bir düzen yok"

"Dünya bu soykırımı canlı yayında seyretti" diyen Bakan Kacır, " İsrail, dünyanın gözü önünde 40 binden fazla insanı katletti. Çocukları, kadınları öldürdü. Camileri, kiliseleri, hastaneleri, okulları bombaladı. 2 milyon insanı yerinden yurdundan etti. Dünya bu soykırımı canlı yayında seyretti. ve maalesef katliam adeta sıradanlaştı. Son dönemde bu saldırganlık Filistin topraklarını aştı. Lübnan'a uzandı. İnsanlığın karşı karşıya olduğu acı gerçek şudur: Yer yüzünde adaleti tahkim edecek bir düzen yok. Hakkı, hukuku muhafaza edecek bir küresel sistem yok. Masumları koruyabilecek bir uluslararası teşkilat yok. ve biz bu çıplak gerçeklik karşısında hiçbir tereddüt etmeden bir şey yapmak zorundayız: O da Milli Teknoloji Hamlesidir. Bu hamleden vazgeçmemektir. Namerde muhtaç olmamaktır. Türkiye'mizin istikbalini, istiklalini kendi geliştirdiğimiz sistemlerle muhafaza edebilmektir. Savunma sanayiindeki teknolojik başarıları her alana taşıyabilmektir. Finans teknolojilerinde bağımsız olmaktır. Gıda teknolojilerinde, sağlık teknolojilerinde, tarım teknolojilerinde, enerji teknolojilerinde yerli ve milli kabiliyetlerimizi sonuna kadar geliştirmektir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Fatih Kacır, Yerel Haberler, Teknoloji, Güvenlik, Politika, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Yerel, TUSAŞ, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Kacır: Hainlere inat daha fazla üreteceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 CHP ve DEM Parti, Esenyurt’ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor CHP ve DEM Parti, Esenyurt'ta Ahmet Özer için ortak miting yapıyor
16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
08:09 “Esenyurt’a döneceğiz“ paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu "Esenyurt'a döneceğiz" paylaşımıyla tartışma yaratan eski Başkan sessizliğini bozdu
07:41 Gonca Vuslateri’nin oynadığı sahne çok konuşuldu Gonca Vuslateri'nin oynadığı sahne çok konuşuldu
07:24 Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı Narin Güran cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar'ın sorgu ve keşif görüntüleri ortaya çıktı
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 17:24:03. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kacır: Hainlere inat daha fazla üreteceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.