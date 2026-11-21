COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin 13. gününde Avustralya'nın yürüttüğü müzakerelerin tıkandığı noktalarda devreye girmeye devam ediyor. Kurum, COP31 Müzakereler Başkanı Avustralyalı mevkidaşı Chris Bowen ile örtü kararda yer alması hedeflenen ve fosil yakıttan uzaklaşma için yol haritası sunan Türkiye'nin 35'e 35 elektrifikasyon hedefine karşı çıkan ülkelerin görüşmelerine bizzat başkanlık ediyor. Kurum, "Buradan çok iyi bir karar da çıkarabiliriz. Ben bu isteği, arzuyu görüyorum, bu gayreti görüyorum. Ancak tabii ki tarafların buna karar vermesi gerekiyor. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İstiyoruz, arzuluyoruz ki buradan gerçekten yeni bir karar çıksın, güçlü bir karar çıksın ve bu karar iklim tarihini değiştirsin. Olağan sürecin dışında uygulamaya dönük, uygulama odaklı bir karar olsun istiyoruz. Bunun mücadelesini de vermeye devam edeceğiz" dedi.

Zirvenin 13. gününde Avustralya'nın yürüttüğü müzakere sürecinin tıkandığı noktalarda devreye giren COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kapanış oturumuna saatler kala COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman bin Abdülaziz Al Suud, AB Dönem Başkanı İrlanda'nın İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Darragh O'Brien, Avrupa Komisyonu İklim Komiseri Wopke Hoekstra'yı aynı masa etrafında buluşturdu. Kurum, 7-21 Kasım arasında 65 ikili ve heyetler arası görüşmeye bizzat katılarak Avustralya'nın yürüttüğü müzakere sürecinin tıkandığı noktalarda devreye girdi.

"Son ana kadar bu uğraşı, bu gayreti göstereceğiz"

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kurum, "Bir araya getiriyoruz. Yani uzlaşı aramaya sonra buraya kadar devam edeceğiz. Belli konuları çözdük. Belli konulara ilişkin de tarafları bir araya getiriyoruz. Bunların görüşlerini, fikirlerini açık bir şekilde, konuşmalarını istiyoruz. Bu yönde görüşmeler devam edecek. Az önce de ilgili tarafları bir araya getirdik. Belli noktalarda buluşulabilir şekliyle aslında tarafları uzlaşıya davet ediyoruz. Bakalım daha son ana kadar bu uğraşı, bu gayreti göstereceğiz" dedi.

COP31 Başkanı Kurum, "COP tarihinin belki en önemli dönüm noktasındayız" ifadesinin kullanarak şunları söyledi:

"Burada çok iyi bir karar da çıkarabiliriz. Ben bu isteği, arzuyu görüyorum, bu gayreti görüyorum. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz. İstiyoruz, arzuluyoruz ki buradan gerçekten yeni bir karar çıksın, güçlü bir karar çıksın. Ve bu karar iklim tarihini değiştirsin, olağan sürecin dışında uygulamaya dönük, uygulama odaklı bir karar olsun istiyoruz. Bunun mücadelesini de vermeye devam edeceğiz."

"Elektrifikasyon konusunu çok iyi ilerlettik"

COP31 Başkanı Kurum, ilerleme sağlanan konu başlıklarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Aslında yani burada elektrifikasyon konusunu çok iyi ilerlettik. Karma yakalamayla ilgili bir mutabakata vardık. Yine işte birçok erken uyarı sistemi gibi azaltım konuları gibi azaltımlar var. Metan emisyonu azaltımı konusunu baya ilerlettik. Ülkelerin, kültürel, hukuki dini durumlarını da dikkat alarak ifadeleri toparladık."

"Dayatmayla buradan karar çıkmıyor. Neticede 196 ülke birlikte hareket etmek, birlikte karar almak durumunda"

Kurum, Türkiye'nin fosil yakıttan uzaklaşma için dünyaya yol haritası olarak sunduğu 2035'e kadar küresel elektrifikasyon oranının yüzde 35'e çıkarılmasını içeren 35'e 35 elektrifikasyon hedefinin önemine bir kez daha dikkat çekerek, "Aslında küresel durum değerlendirmesinde fosil yakıtlar hala COP28'de alınan karar doğrultusunda yürütülüyor. Ama böyle işte bazı da bir ifadeye belki takılıp işi çözümsüzlüğe yürütme bakışlarını da görüyoruz. Ama bugün bu mutabakata vardığımız konuları hayata geçirdiğimizde emisyonlar yüzde 30 azalıyor. Bu her şeyden değerli. Dayatmayla buradan karar çıkmıyor. Neticede 196 ülke birlikte hareket etmek, birlikte karar almak durumunda. Herkesi sorumlu olmaya davet ediyorum sizlerin aracılığıyla. Çünkü bu sorumluluk çocukları, gençleri, insan hayatını etkiliyor. Biz de son anına kadar bu uzlaşı çıksın diye açıkçası çabalayacağız, gayret göstereceğiz" dedi.

"Bütün ülkeleri bu manada hala şu saat itibariyle sorumluluğa davet ediyorum"

COP31 Başkanı Kurum, Türkiye'nin kararlılıkla süreci yönetmeye devam edeceğini ve dünyayı alınan kararlara uygulamaya odaklanmak için teşvik edeceklerini vurguladı. Kurum, "Bu iradeyi ilk günden itibaren sergilediğimiz kararlılığı göstermeye devam edeceğiz. Yoksa birçok önemli alınan kararlara da baktığınızda bir sonrakine ötelenmesi şekliyle kararlar alınıyor. Bir taraftan biz Nepal'de insanları kaybediyoruz. Bir tarafta ülkeler sellerle, kuraklıkla boğuşuyor. Dolayısıyla bu bakış kimseye fayda sağlamıyor. Sağlamadığını da tüm dünya görüyor, biliyor. O yüzden ben bütün ülkeleri bu manada hala şu saat itibariyle sorumluluğa davet ediyorum. Yani bizim hepimizin sorumlulukları var. Bu sorumlulukları gerçekleştirmek durumundayız. Burada kelimelere, ifadelere takılıp bu süreci baltalamanın kimseye bir faydası yok. Bu COP tarihinde var. Her COP'ta biliyorsunuz çözümsüzlük var. Çözümsüzlük üzerine toplantılar yapılıyor. İstiyoruz ki Türkiye'de farklı bir COP olsun. Onun mücadelesini veriyoruz" dedi.