Bakan Kurum, COP31'de Filistin Başbakanı Mustafa'yı anons etti, Mustafa alkışlandı - Son Dakika
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Bakan Kurum, COP31'de Filistin Başbakanı Mustafa'yı anons etti, Mustafa alkışlandı

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COP31 Başkanı ve Bakan Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anons etti. Kurum, Türkiye'nin Filistin ve Gazze'nin yanında olduğunu söylerken, Mustafa ayakta alkışlandı ve Kurum'a sarılarak teşekkür etti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda oturum sırası gelen Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'yı anonsuyla onurlandırdı.

Kurum, oturum sırası gelen Mustafa'yı anons ederken, "Cumhurbaşkanımız da dün bu kürsüde çok güçlü bir konuşma yaparak dünyaya çok açık bir hakikati bir kez daha hatırlatmış oldu. Bir kez daha ifade edelim; Türkiye her zaman Filistin'in yanındadır, Gazze'nin yanındadır, dün de yanındaydık, bugün de yanındayız, yarın da Filistinli Gazzeli kardeşlerimizle birlikte hareket edeceğiz. İstiyoruz ki; Antalya'dan yükselen ses, iklim adaletsizliğine de vicdanın sessizliğine de "dur" diyen ses olsun" dedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Muhammed Mustafa, Anadolu Genel Kurul Salonu'nda ayakta alkışlandı. Konuşmasını tamamlayan Mustafa, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkürlerini iletti.

Kaynak: İHA
İklim DeğişikliğiMurat KurumDiplomasiPolitikaFilistinTürkiyeGazzeCOP31DünyaYerelSon Dakika

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