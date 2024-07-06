Çevre Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesiyle ilgili toplantıya katıldı - Son Dakika
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Çevre Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesiyle ilgili toplantıya katıldı

Çevre Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş\'ta deprem bölgesiyle ilgili toplantıya katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelerek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, depremden ağır hasar alan tüm illeri ziyaret edeceklerini belirtti. Toplantıda, depremden etkilenen bölgelerin yeniden yapılandırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konuları ele alındı.

06.07.2024 12:56  Güncelleme: 13:04
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelerek, İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Yeniden göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yapmak istediğini belirten Bakan Kurum, bu çerçevede depremden ağır hasar alan tüm illeri ziyaret edeceklerini kaydetti. Bakan Kurum, "Hep söylüyoruz, deprem bölgesinin derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimiz. İnşallah bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Ne konuşursak, onu yapacağız. Konuştuğumuzu bir an önce bitirmek için gerekli her türlü iradeyi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesine yönelik temaslarını sürdürüyor. Dün gerçekleştirdiği Malatya temaslarının ardından bugün, 'Asrın afeti' olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Bakan Kurum, Vali, belediye başkanları, STK'lar ve milletvekillerinin de yer aldığı İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Kahramanmaraş'ta hak sahibi vatandaşların sıcak yuvalarına kavuşabilmesi ve şehrin yeniden ayağa kaldırılması için yapılan çalışmalar hakkında gelinen son durumun değerlendirildiği toplantıda konuşan Bakan Kurum, sözlerine hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı dileyerek başladı.

"Amacımız vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi"

6 Şubat'ta devletin tüm kurumlarıyla birlikte 11 ili ayağa kaldırmak için gereken her türlü çabayı vatandaşlarla birlikte verdiklerini kaydeden Bakan Murat Kurum, "O günden beri de tüm ekiplerimiz ve Bakanlıklarımız bu çalışmayı sürdürüyor. Amacımız buraların bir an önce ayağa kalkması, vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi. Giden canları geri getiremeyiz ama hem çevreye hem de bölgeye katkı sağlayarak eskisinden daha iyisini yapma gayretiyle ve motivasyonuyla çalışıyoruz" dedi.

"Bu mücadeleyi birlikte vereceğiz"

Yeniden göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerini deprem bölgesine yapmak istediğini belirten Bakan Kurum, bu kapsamda depremden ağır hasar alan tüm illeri ziyaret edeceklerini kaydetti. Bakan Kurum, "Hep söylüyoruz, deprem bölgesinin derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimiz. İnşallah bu mücadeleyi birlikte vereceğiz. Ne konuşursak, onu yapacağız. Konuştuğumuzu bir an önce bitirmek için gerekli her türlü iradeyi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Bugün karşınızda verdiği sözleri tutan biri olarak oturuyorum"

Bakan Kurum, birçok afette olduğu gibi depremin ilk anında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takipleri ve talimatlarıyla hep birlikte bölgede olduklarını kaydederek, "Günlerce, aylarca deprem bölgesindeki kardeşlerimizle birlikte mücadele ettik. Orada ne söz verdiysek o sözleri tuttuk. Hamdolsun bugün de karşınızda verdiği sözleri tutan biri olarak oturuyorum. O yüzden bize inanın, güvenin. Biz sizlerle el ele verip inşallah Kahramanmaraş'ımızı ayağa kaldıracağız. Hep birlikte inşallah bu süreci en kısa zamanda atlatmak istiyoruz" dedi.

"Elimizi, gönlümüzü buradan çekmeyeceğiz"

Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde vatandaşların ihtiyaçlarını giderecek kişilere kapılarının her zaman açık olacağını belirterek, "Bir ayağımız hep deprem bölgesinde olacak ve ihtiyaçları, sorunları giderene kadar da elimizi, gönlümüzü buradan çekmeyeceğiz. Amacımız, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, deprem bölgesini bir an bile olsun ana gündem maddesinden çıkarmayacak bakış açısıyla çalışmak. Deprem ve deprem bölgesi birinci önceliğimiz. Her şey durabilir, ama bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları duramaz. O yüzden buranın ihtiyaçları neyse bu ihtiyaçları giderecek adımları hep birlikte atacağız. Bu derdi hep birlikte paylaşacağız ve hep birlikte emek verip, alın teri dökeceğiz" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çevre Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesiyle ilgili toplantıya katıldı - Son Dakika

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