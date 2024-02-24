Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ve Çevre Bakanı İş İnsanlarıyla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleriyle şehrin iş insanlarıyla bir araya geldi. Bakan Özhaseki, "Memduh beyin liderliğinde, ağabeyliğinde, önderliğinde tüm başkanlarımız hep beraber kol kola girip çalıştılar" dedi. Başkan Büyükkılıç da ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini söyledi.
Tüm kamu, kurum ve kuruluşlarla, iş insanları, esnaflarla bir araya gelmeye özen gösteren ve sürekli istişareler yapan Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bir düğün salonunda gerçekleşen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, sanayici iş insanları, oda ve dernek başkanları, STK temsilcileri katıldı.
Burada iş insanlarına hitap eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sürecini ve deprem bölgesinde yapılan hizmetleri anlatarak, "Elhamdülillah çalışıyoruz, 110 bin kişilik bir işçi ordusu, mühendisi, mimari var. 950 küsur şantiyede üretmeye de devam ediyor, çok şükür" dedi.
Kayseri'nin gıpta ile bakılan bir şehir haline geldiğini ifade eden Bakan Özhaseki, "Önümüzde hızlı tren var, lojistik köy var, havaalanı bitti, resmi açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız gelince yapacak. 80 küsur milyar liralık devlet eliyle Kayseri'ye yatırım yapıldı. Bir taraftan da belediyeler eliyle o kadar çok iş yapıldı ki, gıpta ile bakılan bir şehir konumuna geldik. Birlikte rahmet var, çok şükür buralara geldik. Gece gündüz demeden çalıştık" diye konuştu.
"Memduh Beyin Liderliğinde, Ağabeyliğinde, Önderliğinde Hep Beraber Kol Kola Girip Çalıştılar"
Özhaseki, Başkan Büyükkılıç'ın liderliğinde tüm ilçe belediyelerin Kayseri'de kol kola çalıştıklarını belirterek, "Şimdi geldiğimiz bu seçimlerde, Kayseri'de geçtiğimiz dönemlerde Allah sizlerden razı olsun, 17 tane belediyeyi siz cumhur ittifakına teslim ettiniz. Memduh beyin liderliğinde, ağabeyliğinde, önderliğinde hep beraber kol kola girip çalıştılar. Bu birlikte olmanın rahmetini, bereketini hep birlikte yaşadık. Geldiğimiz noktada yine sizlere güveniyoruz. Birlikte hareket ederiz, hep beraber hizmet eder, bunun da bereketini yaşarız. Kayseri şimdi gıpta ile bakılan şehir halinde. Kayseri'de huzuru, uyumu yakaladık, bugünlere geldik. Allah birliğimizi, dirliğimizi bozdurmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da "Çok değerli bakanım her zamanki Kayseri'mize olan sevdanız ile bizlerin bu güzel akşamında yalnız bırakmadığınız için, teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.
"En Güzel Hizmetlerle Buluşturmaya Özen Gösteriyoruz"
Kayseri'de en güzel hizmetlerle buluşturmaya özen gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Hem sizlere hem de Kayseri'mizin güzel insanlarına layık olma yolunda 16 ilçe belediye başkanı kardeşimizle el ele, gönül gönüle vermek suretiyle sizlerin daha önce Kayseri'mizin her noktasına yapmış olduğunuz, her noktasındaki izlerinizi daha iyi noktalara taşıma, bir biblo gibi muhafaza etme, şehrimizi korumaya, en güzel hizmetlerle buluşturmaya özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.
Büyükkılıç, ticarette, tarım ve hayvancılıkta, turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, Kayseri'yi daha iyi noktalara taşımak için gayret ettiklerini vurgulayarak, "Kayseri'miz en önemli sanayi ve ticaret merkezlerinden birisidir. Bu şehri aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehri olarak iyi bir noktaya taşıma adına, yerel yönetimleriyle, bakanlarıyla, kurum ve kuruluşlarıyla istişarelerde bulunduk. Bunun yanında turizmde, eğitimde, sağlıkta, gastronomide, daha iyi noktalara taşıyıp, tanıtmak, sizlerin yapmış olduğu yatırımların üzerine ekleme mantığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Özhaseki'ye Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'ni kazandırdığı için teşekkürlerini ileten Başkan Büyükkılıç, yüzbinlerce kayakseverin Erciyes'te buluştuğunu, Yüksek İrtifa Merkezi ile sadece kış döneminde değil, yaz döneminde de Erciyes'in cazibe merkezi olacağını anlattı.
Birlik, beraberlik mesajı veren Büyükkılıç, "Hep çalıştık, koşturduk, ekip çalışması yaptık, ayrıştırmadık, ötekileştirmedik, merkezi ihya ve imar ettik, taşrayı da asla ihmal etmedik. Ne istediysek gerekli destekleri esirgemediniz, bu dönem için yapacağımız projelerle ilgili sizlerle istişare ettiğimizde hibe, kredi yoluyla, gerekli desteklerle, yol gösterici yaklaşımlarla bizleri yüreklendirerek, yanımızda oldunuz. Biz sizleri seviyoruz, sizlerin şahsında Kayseri Modeli, Özhaseki Modeli anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ
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