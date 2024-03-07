Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, depremzede ve yetim aileler için yapılan konutların kura çekim törenine katıldı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, depremzede ve yetim aileler için yapılan konutların kura çekim törenine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, depremzede ve yetim aileler için yapılan konutların kura çekim törenine katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şahinbey Belediyesi tarafından depremzede ve yetim aileler için yapımı tamamlan 100 adet konutun kura çekim törenine katıldı. Bakan Şimşek, insan odaklı yatırımların öneminden bahsederek, 'İnsana dokunan projeleri Ankara'dan desteklemeye devam edeceğiz' dedi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da projenin depremzedeler ve yetim aileler için önemli olduğunu belirtti.

07.03.2024 18:54  Güncelleme: 19:26
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şahinbey Belediyesi tarafından depremzede ve yetim aileler için yapımı tamamlan 100 adet konutun kura çekim törenine katıldı. Bakan Şimşek, insan odaklı yatırımların öneminden bahsederek, "İnsana dokunan projeleri Ankara'dan desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şahinbey Belediyesi tarafından depremzede ve yetim aileler için yapımı tamamlan 100 adet konutun kura çekim törenine katıldı. Akkent Kültür ve Kongre Merkezi'nde kura çekim töreninde açıklamalarda bulunan Bakan Mehmet Şimşek, yerelde yapılan ve insana dokunan projeleri Ankara'dan desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

"İnsana dokunan projeleri Ankara'dan desteklemeye devam edeceğiz"

Projenin özellikle depremzedeler ve yetim aileler için yapılmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Burada çok anlamlı bir proje için bir aradayız. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet kardeşimiz, yüzlerce vatandaşın rüyasını gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum. Bu projede fikir düzeyinden tamamlanma aşamasına kadar emeği geçen herkese tebrik ediyorum. Şimdiden herkese hayırlı olsun. Bizim belediyelerimizin stratejisi eser siyasetidir. Herkesi, toplumun bütün kesimlerini kucaklayan, birliği, bütünlüğü güçlendiren bir siyaset anlayışıdır. Bugün hakikaten çok değerli bir kura çekimi törenindeyiz. Allah Mehmet Tahmazoğlu'ndan, bütün ekibinden bunu düşündüğü için, bunu hayata geçirdiği için razı olsun. Biz vatandaşımızın hizmetindeyiz. Bu tür projeleri Ankara'dan desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü asıl olan ve kalıcı olan budur" ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da özellikle depremzedeler ve yetim aileler için böyle bir projeyi hayata geçirdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

İlk kuraları çocuklar çekti

Konuşmaların ardından protokolle birlikte çocukların çektiği kuralar sonucunda 100 adet konutun hak sahipleri belirlendi. Hak sahibi olan vatandaşlar Bakan Şimşek ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Programa, Bakan Şimşek'in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kent protokolü, depremzede ve yetim aileler ile çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, depremzede ve yetim aileler için yapılan konutların kura çekim törenine katıldı - Son Dakika

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