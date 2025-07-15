Bakan Tekin'den '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika
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Bakan Tekin'den '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı

15.07.2025 10:42
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Vatanımızın bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Vatanımızın bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tekin 15 Temmuz'un Türk siyasal tarihinin en alçak ve en örgütlü ihanetlerinden biri olduğunu belirterek, "15 Temmuz, milletimizin karşısına çıkan, uzun yıllara yayılan takiyeci bir örgütlenmenin devletin tüm damarlarına sinmiş bir yapı üzerinden meşru düzeni çökertme teşebbüsüdür. FETÖ, eğitim ve cemaat kılıfı altında toplumun mahrem alanlarına nüfuz ederek kamusal bütünlüğü zayıflatmayı, meşru düzeni içeriden çökertmeyi hedeflemiştir. Buna karşın milletimiz, her kesimden vatandaşıyla tek yürek olarak bu çok cepheli saldırıyı püskürtmüş; demokrasimize, milli birliğimize ve bağımsızlığımıza duyduğu sarsılmaz inancı tüm dünyaya göstermiştir" ifadelerini kullandı.

"Bu direniş aynı zamanda bugünümüzü inşa eden ve yarınlarımıza yön veren ahlaki bir bilinç haline gelmiştir"

Bakan Tekin, "Vatanımızın bekası için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz gecesi ortaya çıkan hakikat; bu milletin yüzyıllardır süregelen emperyalist hesaplara ve öz benliğini hiçe sayan iş birlikçi yapılara karşı sahip olduğu dirayetli iradeyi tüm açıklığıyla gözler önüne sermiştir. O gece, fert fert doğan sorumluluk bilinci, devletimize ve demokrasimize sahip çıkarak tarihe derin bir iz bırakmış; bu direniş aynı zamanda bugünümüzü inşa eden ve yarınlarımıza yön veren ahlaki bir bilinç haline gelmiştir. Bu bilinç mirasını, hain zihniyetlerin izlerini silmeden unutturmamak, eğitimden kamusal yaşama kadar her alanda diri tutmak ise hepimizin müşterek sorumluluğudur" açıklamasında bulundu.

"Amacımız; çocuklarımızı, milletimizin hafızasında iz bırakan her fedakarlığın, her direnişin, her şahsiyetin taşıyıcısı kılmaktır"

Genç kuşakların 15 Temmuz'u tarihsel bir eşik olarak kavrayabilmesi için eğitim modelini yapılandırdıklarını aktaran Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak evlatlarımızı; vatanını ve milletini seven, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihinden güç alan ve geleceğe sorumluluk bilinciyle yürüyen bireyler olarak yetiştirmeyi maarif anlayışımızın mihveri olarak kabul ediyoruz. Genç kuşaklarımızın 15 Temmuz'u, bir milletin şahsiyetini ve istiklal iradesini ortaya koyduğu tarihsel bir eşik olarak kavrayabilmesi için eğitim öğretim süreçlerimizi bu şuurla yapılandırıyoruz. Bu yaklaşımı kurumsal bir zemine taşıyan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz; bilgiyi değerden ayırmayan, düşünceyi vicdanla, öğrenmeyi sorumlulukla buluşturan bütüncül bir eğitim anlayışı sunmaktadır. Amacımız; çocuklarımızı, milletimizin hafızasında iz bırakan her fedakarlığın, her direnişin, her şahsiyetin taşıyıcısı kılmaktır. Şehitlerimizi, gazilerimizi ve milletimizin birlik ruhunu çocuklarımızın zihninde ve yüreğinde diri tutacak kapsamlı eğitim çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle 15 Temmuz'un yıl dönümünde bir kez daha vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, kahraman gazilerimize en derin minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im milletimize bir daha böyle karanlık geceler yaşatmasın. Birlik, beraberlik ve dirayet içinde daha adil bir dünya, daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Tekin'den '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı - Son Dakika

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