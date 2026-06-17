Bakan Tekin Bursa\'da çınar altında türkü söyledi, Anadolu peynirlerini tattı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da Hamidiye Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Program kapsamında sanatçı Onur Şan ile çınar ağacı altında türkü söyleyen Tekin, Türkiye'nin dört bir yanından getirilen yöresel peynirleri de tattı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Davut Gürkan ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın da katıldığı programda Anadolu'nun gastronomi kültürü ve eğitim yatırımları ön plana çıktı.

Programda konuşan Bakan Tekin, eğitim altyapısında son 20 yılda önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, "2002 yılında Türkiye'de yaklaşık 350 bin sınıf vardı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise 750 bin sınıfa ulaştık. Fiziki altyapı konusunda Türkiye, dünyaya örnek gösterilecek bir seviyeye geldi" dedi.

Milli eğitimin sadece akademik başarıdan ibaret olmadığını vurgulayan Tekin, "Biz bir kere eğitime odaklanacağız. Çocuklarımızın milli şuurla yetişmesini ana hedef olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Geleneksel çocuk oyunlarının yeniden canlandırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Tekin, "2023 yılında okullarımızın bahçelerinde çocuklarımız geleneksel oyunlarımızı oynasın diye önemli adımlar attık. EBA'ya yüz geleneksel çocuk oyununun nasıl oynanacağını yükledik" diye konuştu.

Yemek kültürünün de milli kimliğin önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Tekin, "Anadolu yemeklerinin nasıl yapıldığını, nasıl servis edildiğini kayıt altına almalıyız. Bu bizim kültürel mirasımızın önemli bir parçası" dedi.

Anadolu'nun yerel mutfak kültürünün korunması gerektiğine dikkat çeken Tekin, "Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak restoranların kapısında Michelin yıldızı tabelası görmekten rahatsız oluyorum. Anadolu'nun kendi yemek kültürünü ve kendi akreditasyon sistemini oluşturması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin peynir zenginliğine de değinen Tekin, yaklaşık 5 yıldır yürütülen çalışmalar sonucunda yüzlerce peynir çeşidinin kayıt altına alındığını belirterek, "Bugüne kadar Anadolu'nun farklı bölgelerinden 482 çeşit peynir tespit edildi. Bu çalışma devam edecek ve daha da zenginleşecek" dedi.

Konuşmasının ardından yöresel peynir stantlarını gezen Bakan Tekin, farklı illerden getirilen ürünleri tattı. Programın sonunda sanatçı Onur Şan ile birlikte çınar ağacının altında türkü söyleyen Tekin, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BURSA