Bakan Tekin Mutfak Sanatları Merkezi'ni Ziyaret Etti

24.01.2026 11:36  Güncelleme: 11:38
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmet veren Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezin kente kazandırdığı gastronomi ve kültürel değere dikkat çekildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın misafiri olarak, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yer alan Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Tekin'e; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler eşlik etti. Heyet, Kayseri'nin gastronomi ve kültür alanındaki prestij projeleri arasında yer alan Mutfak Sanatları Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Bakan Tekin'e merkezi gezdirerek proje hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Kayseri mutfağına özgü yöresel lezzetlerin hazırlanış süreçlerini yerinde inceleyen Bakan Tekin, merkezde görev yapan personelle sohbet etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. Ziyaret sırasında Kayserililerin yoğun ilgi ve sevgisiyle karşılanan Bakan Tekin, Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki heyet, merkezde bulunan minik öğrenci misafirlerle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Samimi anlara sahne olan programda, Mutfak Sanatları Merkezi'nin eğitsel ve kültürel yönü de ön plana çıktı. Merkeze yönelik beğenisini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kayseri'nin mutfak kültürünü yaşatan ve gelecek nesillere aktaran bu anlamlı projeden dolayı Başkan Büyükkılıç'ı tebrik etti. Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise şu ifadeleri kullandı;

"Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'i; Valimiz Sayın Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekilimiz Sayın Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Ayşe Böhürler ile birlikte Mutfak Sanatları Merkezimizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Sayın Bakanımız, vatandaşlarımızla samimi sohbetler gerçekleştirerek merkezimizde hazırlanan Kayseri mutfağına ait eşsiz lezzetlerin yapım süreçlerini yerinde inceledi. Nazik ziyaretleri ve merkezimize gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyorum." - KAYSERİ

