Bakan Tekin ve Çiftçi\'den Fatma Nur öğretmenin ailesine taziye ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da görev yaptığı okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Tekin ile İçişleri Bakanı Çiftçi, öğretmen Fatma Nur Çelik'in annesi Rukiye Arıcan ve kardeşi Cihan Çelik'e başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Rukiye Arıcan'ı arayarak taziyelerini iletirken, Milli Eğitim Bakanı Tekin, hayatını kaybeden öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, belediye meclisinin ilk toplantısında alınacak kararla şehirde bir caddeye Fatma Nur Çelik'in adının verileceğini belirtti. Ayrıca Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla merhum öğretmenin oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim giderlerinin karşılanacağı öğrenildi. - KONYA