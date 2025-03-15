Bakan Uraloğlu Balıkçılarla Sahurda Buluştu - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu Balıkçılarla Sahurda Buluştu

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Sarıyer'de balıkçılarla sahur yaparak denizcilik düzenlemelerini açıkladı.

15.03.2025 22:38
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sahurda balıkçılarla bir araya geldi

İSTANBUL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer'de bulunan "Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Balık Satış Yeri ve Balık Lokali'nde" balıkçılar ile beraber sahur yaptı. Uraloğlu, "23 yıl öncesine kadar denizcilerimiz balıkçılık ölüyor diye şikayet ediyorlardı. Yakıt desteği yapmazsan, balıkçı barınaklarını onarmazsan, yenilerini yapmazsan, deniz kültürünü yaygınlaştırmazsan balıkçılık da ölür balıkçılar da denize açılamaz hale gelir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sarıyer'de bulunan "Rumeli Feneri Su Ürünleri Kooperatifi Balık Satış Yeri ve Balık Lokali'nde" balıkçılar ile sahurda bir araya geldi. İstanbul Valisi Davut Gül de sahur programında yer aldı. Uraloğlu programda yaptığı konuşmasında, "Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi"nde de bu ay içinde ilk defa burada duyurmak istediğim bazı yeni düzenlemelere gidiyoruz. Bildiğiniz üzere uluslararası denizde emniyet sertifikalarının beş yılda bir yenilenmesi için deniz hizmet şartı aramaktayız. Ancak bugüne kadar sertifikaların yenilenmesi için gerekli deniz hizmetinin emniyet yönetimi sistemi bulunan gemilerde gerçekleşmesi zorunluydu. Kabotaj seferi yapan gemilerin çoğunda ise bu sistem bulunmamaktadır. Bu da kabotaj sefer sahasında hizmet veren tüm balıkçı gemilerinde, yük gemilerinde ve ticari yatlarda yapılan deniz hizmetlerini sertifika yenileme için kapsam dışında bırakmaktaydı." dedi.

Yapılacak düzenleme ile insanların ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını kursa gitmeden veya sınava girmeden yenileyebileceklerini ifade eden Uraloğlu, "Her ne kadar balıkçı gemilerinde çalışan gemi insanları için balıkçı sınıfı yeterlikler belirlesek ve bu yeterlikler için sertifika yenileme zorunluluğunu kaldırmış olsak da; Mevcut gemici, usta gemici, güverte lostromosu hatta sınırlı vardiya zabitleri dahi yeterliklerini balıkçı sınıfı yeterliklere çevirmeden bu haktan faydalanamıyordu" dedi.

Yapılacak düzenleme ile denizde emniyet sertifikalarını kursa gitmeden veya sınava girmeden yenileyebileceklerini ifade eden Uraloğlu, "İşte yapacağımız düzenleme ile kabotaj sefer bölgesinde sınırlandırılmak kaydıyla tüm yeterliklerde bulunan gemi insanlarımız ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını kursa gitmeden veya sınava girmeden yenileyebilecekler. Mevcut yeterliklerini değişmek zorunda kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışmaya devam edebilecekler. Örneğin kabotaj ve liman seferinde bulunan acente botlarında, ticari yatlarda, yük gemilerinde çalışan gemi insanları yeterlik değişimine gerek kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışabilecekler. Bu sayede balıkçı gemilerinde istihdam edilecek gemi insanı kaynağının da artacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte, denizcilik genel müdürlüğümüzce yapılan çalışma ile Marmara Denizi'nde bekleyen gemilerin, ambarlı 2, 3 ve 4 numaralı demirleme sahalarına, ihtiyaç halinde ise Yalova 1 ve 2 numaralı demirleme sahalarına yönlendirilmesi ve bu sahalarda uygun alan var iken; Gemilerin Marmara Denizi'nde drifte yönlendirilmemesini talimatlandırdık. Böylece balıkçı gemilerinin de Marmara Denizi'nde avlanma yapılabilecek alanları bu yıl içinde arttırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

23 yıl öncesine kadar balıkçılığın ölmesinden şikayet edildiğini söyleyen Uraloğlu, "Bakın, 23 yıl öncesine kadar denizcilerimiz balıkçılık ölüyor diye şikayet ediyorlardı. Yakıt desteği yapmazsan, balıkçı barınaklarını onarmazsan, yenilerini yapmazsan, deniz kültürünü yaygınlaştırmazsan balıkçılık da ölür balıkçılar da denize açılamaz hale gelir" dedi.

Uraloğlu konuşmasında, "Balıkçı gemilerimizin hem av sezonu boyunca hem de diğer zamanlarda emniyetle sığındıkları ve gemilerini bağladıkları balıkçı barınakları sayısını 400'e yükselttik. Ülkemiz tersaneleri sahip olduğu tecrübe, kapasite ve teknoloji sayesinde dünyanın ilk hibrit balıkçı gemisi ile 83.72 metre boyunda olan dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisini inşa etmişlerdir" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakan Uraloğlu Balıkçılarla Sahurda Buluştu - Son Dakika

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