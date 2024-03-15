Yerel

Bakan Uraloğlu: " Kütahya'ya hizmetlerimiz artarak devam edecek"

KÜTAHYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kütahya'da yapımı tamamlanan köprü, kavşak ve devlet yolunun açılış törenine katıldı.

Düzenlenen törende Karayolları Genel Müdürü Ahmet Aslan, AK Parti Kütahya Milletvekili Adil Biçer ve Vali Musa Işın birer konuşma yaptı.

Daha sonra kürsüye gelen Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapılan hizmetlerle Kütahya'nın gelecek vizyonunda yerine almaya devam edeceğini ifade etti.

Uraloğlu, "Ülkemizin ihtiyacı olan yağmurla birlikte Kütahya'dayız. Kütahya'yı bölünmüş yollarla bütün komşu illere bağlamış olduk. Kütahya'da devam eden bizim otoyol projemiz var. Çevre yolu projemiz vardı. Bu iki projeyi optimize ederek şehir için en yararlı şekle getiriyoruz. Bu vesile ile iki tane organize sanayi bölgesini birbirine bağlamış olacağız. Kütahya'yı ne lazımsa biz yapmaya gayret ettik. Kütahyamıza gelecek vizyonunda hizmetlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Bakan Uraloğlu, Vali Musa Işın, Genel Müdürü Ahmet Aslan, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, AK Parti Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu ve protokol üyelerinin katılımı ile, yapımı tamamlanan Tavşanlı- Emet Devlet Karayolu, Germiyan Kampüsü ve Zafertepe Kavşakları ve Tarihi Yukarı Köprüsünün açılış kurdelesini kesti.