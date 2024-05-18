Bakan Uraloğlu: Türkiye'nin otoyol ağı 3 bin 726 kilometreye ulaştı

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Bakan Uraloğlu: "bin 714 km olan otoyol ağımız ise 3 bin 726 kilometreye ulaştı"

OSMANİYE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, " Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesi bin 714 kilometre olan otoyol ağımız ise 3 bin 726 kilometreye ulaştı." dedi.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Osmaniye Batı (Sakızgediği) Kavşağı açılışına, Bakan Uraloğlu'nun yanı sıra, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy yer aldı.

Açılışta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız etkin ulaştırma politikaları ile ülkemizin güçlü bir ekonomiye sahip olması için dev yatırımları hayata geçiriyoruz. Bu noktada 2002 yılı sonrasında ulaşım alanında çok büyük işlere imza attık.6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, yaklaşık 4,5 kat artırarak, 29.405 kilometreye çıkardık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, bugün 77 şehrimizi bölünmüş yollarla birbirine bağladık. Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 2003 öncesi bin 714 km olan otoyol ağımız ise 3 bin 726 kilometreye ulaştı" Dedi.

"38 bin konuta ulaşım sağlayacak yollar hızla yapılıyor"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin kendisini derinden etkilediğini söyleyen Bakan Uraloğlu, 'Osmaniye'deki bir diğer önemli projemiz olan Akyar Deprem Konutları Bağlantı ve İmar Yolları çalışmalarımızdan da bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere geçen yıl 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. Yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle; Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Osmaniye gibi depremden etkilenen illerimizde 15 ayrı kesimde 38 bin konuta erişim sağlayacak toplam 210 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Osmaniye Akyar'da bin 820 kalıcı konutun ulaşımı için 887 milyon liralık proje bedeliyle 7,1 kilometre uzunluğunda yol yapımı gerçekleştiriyoruz. Bu yılsonuna kadar 6,6 kilometrelik kesimi bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Osmaniye'yi de hızlı tren ile tanıştıracağız"

Osmaniye'nin aydınlık geleceği için projeleri birlikte hayata geçireceğiz diyen Bakan Uraloğlu,"Osmaniye'nin ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz projeler elbette kara yolu ile sınırlı değil. Ülkemizde yapımı devam eden en önemli demir yolu projelerinden biri olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı ile Osmaniye'yi de hızlı tren ile tanıştıracağız. Projemizin tamamlanmasıyla; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arası mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi 312,5 kilometreye ve 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini ise 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Osmaniye'nin aydınlık geleceği için birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz" dedi.