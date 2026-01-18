Bakan Yardımcısı Aydın ve Milletvekili Özhan, ilçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika
Bakan Yardımcısı Aydın ve Milletvekili Özhan, ilçelerde incelemelerde bulundu

Bakan Yardımcısı Aydın ve Milletvekili Özhan, ilçelerde incelemelerde bulundu
18.01.2026 13:16  Güncelleme: 13:18
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın Tut, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde esnaf ve gençlerle bir araya geldi. Yoğun bir program ile ziyaret gerçekleştiren heyet, hizmet ve kararlılık mesajı verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Adıyaman'ın ilçelerinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Tut, Gölbaşı ve Besni ilçelerinde esnaftan gence, bürokrasiden teşkilata kadar her kesimle temas kuran heyet, Adıyaman için "Hizmet ve kararlılık" mesajı verdi.

Adıyaman'da saha çalışmalarına hız veren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve AK Parti Milletvekili Hüseyin Özhan, gün boyu süren yoğun bir programla üç ilçeyi ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır'ın da eşlik ettiği heyet, ilk olarak Tut ilçesini ziyaret etti. Tut ilçe Belediye Başkanı Ercan Öncebe ve ilçe protokolü tarafından karşılanan heyet, esnaflarla bir araya geldi. İlçedeki spor salonunda antrenman yapan gençleri ziyaret eden heyetin, gençlerle basketbol oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

Tut ilçesinde incelemelerini ve ziyaretlerini tamamlayan heyet daha sonra Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

AK Parti ilçe binasında gerçekleşen ve partiye yeni katılımların olduğu programda kalabalığa hitap eden heyet, yerel siyasetin geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Kaymakam Kadir Algın ile yapılan görüşmede ise ilçenin kamu yatırımları ve stratejik projeleri masaya yatırıldı.

Ziyaret turunun son durağı olan Besni ilçesinde AK Parti teşkilatıyla buluşan Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, "Her köşede AK Parti'nin imzasını görmekten gurur duyuyoruz" ifadelerini kullanırken, Milletvekili Hüseyin Özhan ise kentin her noktasına ayrım gözetmeksizin hizmet götürme sözünü yineledi.

Besni Kaymakamı Oğuz Aslan ve Belediye Başkanı Reşit Alkan'ı ziyaret eden heyet, resmi temasların ardından Ahmet ve Hayal çiftinin nikah törenine katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bakan Yardımcısı Aydın ve Milletvekili Özhan, ilçelerde incelemelerde bulundu - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Aydın ve Milletvekili Özhan, ilçelerde incelemelerde bulundu
