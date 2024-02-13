Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "Bir vatandaşımız hayatını kaybetti"
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu:
"Kepez ilçemizdeki Gıyasettin kavşağında arkadaşlar tahliye su ve çamur tahliyesi çalışmaları yaparken bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı"
" Antalya'da hem de çevre illerden bölgeye sevk ettiği toplam personel sayısı 2 bin 131 oldu, 394 motopomp ve dalgıç pompayla su tahliye işlemleri devam ediyor"
Kepez ilçesine son 12 metrekareye 330 kilogram yağmur yağdı, ilçe 3 ayda alabileceği yağışı son 12 saatte aldı"
ANTALYA - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kepez ilçesine son 12 saatte metrekareye 330 kilogram yağmur yağdığını belirterek, "Kepez ilçemizdeki Gıyasettin kavşağında arkadaşlar tahliye su ve çamur tahliyesi çalışmaları yaparken bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşıldı" dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezi GAMER'de kurulan Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya, Isparta ve Burdur illerine turuncu kod uyarısında bulunduğunu hatırlatan Karaloğlu, "Biz de hem AFAD olarak, hem valilik kaymakamlıklar, belediyeler olarak vatandaşımızı uyarmıştık. Bugün 01.00 itibariyle Antalya merkezde başlayan şiddetli yağmur ve fırtına sonrasında Kepez ilçemizde arkadaşlar son 12 metrekareye 330 kilogram yağmur yağdı. Muratpaşa'ya 242, Döşemealtı'na 91.8 kilogram metrekareye yağmur yağdı. Kepez'in aylık yağış ortalamalarını aldık. Kepez'in aylık 112 kilogram ortalaması var, son 12 saatte yağan yağmur ilçenin 3 ayda alabileceği yağışı son 12 saatte yağdığını söyleyebiliriz. Bu şiddetli bir yağmur ve fırtına olarak da adlandırabiliriz" diye konuştu.
"Bir kişi vefat etti"
AFAD olarak çevre illerden ve bölgelerden Antalya'ya destek ekipleri yönlendirildiğini ifade eden Karaloğlu, "Ve şu ana kadar bölgede hem büyükşehir belediyesi, hem Kepez Belediyemiz, hem AFAD'ın, hem Antalya'da hem de çevre illerden bölgeye sevk ettiği toplam personel sayısı 2 bin 131 oldu. Bölgede 394 motopomp ve dalgıç pompayla su tahliye işlemleri devam ediyor. Yağmur başladıktan bu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vatandaşlarımızın ihbar sayısı yaklaşık 3 bin 500 civarındadır. Bu ihbarların tamamına elimizdeki imkanlarla hızlı bir şekilde ulaşmaya gayret ediyoruz ve şu ana kadar AFAD ekipleri tarafından bölgede AFAD ve diğer kurumların ekiplerince 898 Vatandaşımız tahliye edildi. Maalesef Kepez ilçemizdeki Gıyasettin kavşağında arkadaşlar tahliye su ve çamur tahliyesi çalışmaları yaparken bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaştılar. Dolayısıyla bu son 12 saatte yağan yağmurlarda bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiş oldu. Rahmet diliyoruz" dedi.
"20 milyonluk destek"
Karaloğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Antalya Valiliği'ne 20 milyon TL aktarıldığını kaydetti.
Ulaşım anlamında şehirde bir sorun olmadığının altını çizen Karaloğlu, " Kemer, Kumluca karayolunda iki noktada heyelan oluştu, ama yol açıldı. Bölgede şu anda elektrik noktasında kısmi sorunlarımız var. Kepez ilçemizde 8, Aksu ilçemizde 3 mahallede elektrik kesintileri var. Antalya'mıza geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yarın da Antalya, Burdur, Isparta ve Muğla'da turuncu kod devam ediyor. Yaptığımız uyarılara lütfen vatandaşlarımız uysunlar. Mecbur olmadıkça tehlike arz eden bölgelere de girmesinler" açıklamasında bulundu.
Karaloğlu'na; AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Balkan Adayı Hakan Tütüncü de eşlik etti.
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