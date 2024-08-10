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Bakan Yardımcısı Karaloğlu: "İkizce'de uydu bir şehir kuruyoruz"

MALATYA - İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, deprem bölgesi Malatya'da kentin yeniden imar ve ihyası için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Yeşilyurt İkizce'de uydu bir şehir kurduklarını söyledi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Burada düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Karaloğlu, deprem bölgesi Malatya'da, kentin yeniden imar ve ihyası için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Yeşilyurt İkizce'de uydu bir şehir kurduklarını söyledi.

"İkizce'de uydu bir şehir kuruyoruz"

Deprem bölgelerine düzenledikleri ziyaretlerle çalışmaları yerinde incelemeyi sürdürdüklerini aktaran Karaloğlu, "Dün Kahramanmaraş'ta idik. Bugün ise Malatya'dayız. Sahaya çıkarak şehir merkezinde devam eden kalıcı konut ve işyeri alanlarını gezeceğiz. Daha sonra Yeşilyurt İkizce bölgesine giderek bölgede konutlarına yerleşen vatandaşları ziyaret ederek varsa sorunları dinleyeceğiz. Deprem bölgeleri içerisinde en yoğun konut ürettiğimiz alanlardan bir tanesi Yeşilyurt İkizce. Bölgede ciddi de bir altyapı çalışması yapıyoruz, adeta uydu bir şehir kuruyoruz.