Bakan Yardımcısı Yenigün Eskişehir'de Çocuk Evlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Yardımcısı Yenigün Eskişehir'de Çocuk Evlerini Ziyaret Etti

Bakan Yardımcısı Yenigün Eskişehir\'de Çocuk Evlerini Ziyaret Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Leman Yenigün, Eskişehir'de çocuk evlerinde incelemelerde bulundu, çocuklarla buluştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir'de Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Eskişehir temasları kapsamında çocuk evlerinde incelemelerde bulundu. İl Müdürü Orhan Bayrak'ın da eşlik ettiği ziyarette, kuruluşlarda sunulan hizmetler yerinde incelenerek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı. Ziyaret programı dahilinde Osmangazi Çocuk Evi'ndeki çocuklarla bir araya gelen Bakan Yardımcısı Yenigün, onlarla sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada çocuklarla yakından ilgilenen Yenigün, kuruluş hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakan Yardımcısı Yenigün Eskişehir'de Çocuk Evlerini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

13:38
KKTC’nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
KKTC'nin Girne açıklarında 279 kişiyi taşıyan yolcu gemisi battı
13:09
Rafael Leao transferi resmen bitti Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
Rafael Leao transferi resmen bitti! Galatasaray maliyeti KAP’a bildirdi
12:36
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
Acun Ilıcalı’dan yıllar sonra gelen itiraf: 25 yaşıma kadar hayatım korku filmi gibiydi
12:23
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Kılıçdaroğlu yan yana yürüdü
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de Atatürk’ün huzurunda Netanyahu’ya mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de! Atatürk'ün huzurunda Netanyahu'ya mesaj
11:18
İzlanda’da AB üyeliği referandumu Sandıktan “hayır“ çıktı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan "hayır" çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 13:40:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Yenigün Eskişehir'de Çocuk Evlerini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement