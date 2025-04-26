Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu\'ndan KUDAKAF\'25\'e Aile Yılı vurgusu

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen KUDAKAF'25 Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu'nun ziyaretiyle anlam kazandı. Tarıkdaroğlu'na fuar ziyaretinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da eşlik etti.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu ve İl Müdürü Aykut, Aile Yılı kapsamında hazırlanan stantları ziyaret ederek engelli bireyler ve çocukların el emeğiyle ortaya koyduğu sanat eserlerini inceledi. Ziyarette, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatan Tarıkdaroğlu, fuar alanındaki temaslarının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilan edilen Aile Yılı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal yapının daha sağlam temellere oturtulması adına büyük önem taşımaktadır. KUDAKAF'25 gibi gençlere ve topluma hitap eden fuarlarda bu temanın güçlü bir şekilde işlenmesi, hem kariyer bilincini hem de sosyal sorumluluğu desteklemektedir. Kariyer sadece bireysel bir hedef değil, aynı zamanda topluma hizmet etmenin bir yoludur. Bu anlayışla çalışan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu ve İl Müdürü Hasan Aykut, ziyaretleri sırasında gençlerle sohbet ederek kariyer hedefleri hakkında bilgi aldı ve başarılar diledi. - ERZURUM