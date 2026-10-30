BAKIR MADEN-DER, Sordar Köprüsü'nün restorasyon projesinin hazırlanmadığını bildirdi - Son Dakika
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BAKIR MADEN-DER, Sordar Köprüsü'nün restorasyon projesinin hazırlanmadığını bildirdi

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BAKIR MADEN-DER, Sordar Köprüsü\'nün restorasyon projesinin hazırlanmadığını bildirdi
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BAKIR MADEN-DER, Sordar Köprüsü\'nün restorasyon projesinin hazırlanmadığını bildirdi
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Elazığ'ın Maden ilçesindeki Eski Sordar Köprüsü için 2024'te yapılan tescilin ardından restorasyon projesi hâlâ hazırlanmadı. BAKIR MADEN-DER Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, Ören Çayı üzerindeki yapının daha fazla hasar almadan onarılması için yetkililere çağrı yaptı.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - BAKIR MADEN-DER Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, 2024'te tescillenen tarihi Eski Sordar Köprüsü'nün restorasyon projesinin hala hazırlanmadığını belirterek, yapının daha fazla zarar görmeden onarılmasını istedi.

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Ağadibek Köyü sınırlarında, Ören Çayı üzerinde bulunan tescilli Eski Sordar Köprüsü'nün restorasyonu yeniden gündeme geldi. Bölgenin tarihi yapıları arasında yer alan köprünün, mevcut durumu daha fazla kötüleşmeden onarılması isteniyor.

BAKIR MADEN-DER Başkanı Süleyman Deniz Seyrek, Ekim 2024'te köprünün tescillenmesine öncülük ettiklerini belirterek, yapının korunması amacıyla daha önce çeşitli çağrılarda bulunduklarını ifade etti. Seyrek, konuyla ilgili haberler yapılmasına ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile görüşülmesine rağmen restitüsyon ve restorasyon projelerinin henüz hazırlanmadığını kaydetti. Köprünün bulunduğu bölgede açıklama yapan Seyrek, restorasyon sürecinin başlatılması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"2024 yılında tescillenmesine vesile olduğumuz, eski adı Sordar Çayı, yeni adıyla Ören Çayı üzerindeki köprünün yakınındayız. Bu köprünün tescillenmesinin ardından onarılması için defalarca çağrı ve uyarılarda bulunduk. Ancak köprünün onarım ve restorasyon projesiyle ilgili henüz herhangi bir adım atılmadı. Son çağrımızın üzerinden bir yıl geçti. Köprünün onarım projesinin tamamlanması ve yapının daha fazla hasar almaması için bir kez daha açıklama yapıyor, yetkililere çağrıda bulunuyoruz. İlgili kurumların konuya duyarsız kalmaması gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz."

Eski Sordar Köprüsü'nün Maden ilçesinin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu belirten Seyrek, köprünün üç ayağı ve Ören Çayı üzerindeki selyaranlı ayağıyla dikkati çektiğini ifade etti. Ağadibek Köyü sınırlarında bulunan köprünün korunmasının önemine değinen Seyrek, yapının daha fazla tahribata uğramaması için gerekli çalışmaların başlatılmasını istedi.

Kaynak: ANKA
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