Bakırköy Belediyesi'nden Yeşilköy'e 50 Ton Asfalt Serimi - Son Dakika
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Bakırköy Belediyesi'nden Yeşilköy'e 50 Ton Asfalt Serimi

Bakırköy Belediyesi\'nden Yeşilköy\'e 50 Ton Asfalt Serimi

Bakırköy Belediyesi, Yeşilköy Mahallesi'nde cadde ve sokakların bakım onarım çalışmaları kapsamında 50 ton asfalt serimi gerçekleştirdi. Başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nun liderliğinde, ulaşım ve altyapı sorunlarına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

04.03.2025 11:34  Güncelleme: 11:39
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Bakırköy Belediyesi, ilçe genelinde cadde ve sokakların bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Yeşilköy'de 50 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

İlçe genelindeki cadde ve sokakların bakım ile onarım çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakırköy Belediyesi, Yeşilköy Mahallesi'nde 50 ton asfalt serimi gerçekleştirmenin yanı sıra Ataköy Mahallesi'nde İSKİ ortaklığıyla yürütülen altyapı çalışmalarının ardından yolları konforlu bir hale getirdi.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu'nun göreve gelmesinin ardından ilçedeki ulaşım ve altyapı sorunlarına çözüm üreten ekipler, cadde ve sokaklarda asfalt serimi gerçekleştirdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında; BEDAŞ'ın Yeşilköy Mahallesi Arslan Sokak, Çiçek Sokak ve İrfaniye Sokak'tan geçen kazı çalışması sonrasında bölgeye 50 ton asfalt serilerek yollar konforlu bir hale kavuşturuldu. Ataköy 2-5-6.Kısım Dumlupınar Sokak'ta ise, İSKİ ortaklığıyla atık su ve yağmursuyu çalışmaları sonrasında asfaltlama yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakırköy Belediyesi'nden Yeşilköy'e 50 Ton Asfalt Serimi - Son Dakika

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