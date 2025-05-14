Bakırköy'de Caddede Trafik İsyanı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bakırköy'de Caddede Trafik İsyanı

Bakırköy\'de Caddede Trafik İsyanı

İSKİ'nin altyapı çalışmaları nedeniyle 16 gündür kapalı olan Yüce Tarla Caddesi, trafikte sıkışıklık yarattı.

14.05.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Bakırköy'de İSKİ'nin altyapı çalışması nedeniyle yaklaşık 16 gündür kapalı olan Yüce Tarla Caddesi, vatandaşları isyan ettirdi. İş çıkış saatlerinde E-5 Karayolu'na kadar uzanan ve durma noktasına gelen trafik, sürücülere ve bölge esnafına çile çektiriyor.

Bakırköy'de yaklaşık 2 haftadır devam eden İSKİ altyapı çalışmaları nedeniyle Bakırköy Yüce Tarla Caddesi'nin bir kısmı trafiğe kapatıldı. Kapalı olan cadde trafiği ara sokaklara verildi. İş çıkış saatlerinde çalışma nedeniyle E-5 Karayolu'na kadar uzanan yoğun trafik sıkışıklığına havadan çekilen görüntülere yansıdı. Yüce Tarla Caddesi'nin kapalı olması nedeniyle çevresindeki ara sokaklarda yoğun trafik oluştuğu görülüyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise caddenin trafiğe kapatılmadan önce gerekli önlemlerin alınmadığını dikkat çekiyor. Dar sokaklara çift yönlü girmeye çalışan sürücüler nedeniyle park halindeki araçlarda maddi hasarlar meydana geldiğini, zaman zaman kavgaların yaşandığını vurgulayan vatandaşlar, yetkililerden trafik sorununun acil çözüme kavuşmasını bekliyor.

"Bütün gün korna ve kepçe sesi dinliyoruz"

İSKİ'nin çalışmaları nedeniyle trafik olduğunu ifade eden bölgede esnaf olan Kerem Özkaya, "Cadde trafiğe kapatılırken herhangi bir planlama yapılmadı. İşlerimiz yavaşladı. Sürücüler ilerleyemediği için kavga ve tartışmalar yaşanıyor. Bütün gün korna ve kepçe sesi dinliyoruz. Ayrıca hatalı parklar trafiği iyice sıkıştırıyor" dedi.

"Trafiğin bu hale gelmesi büyük bir çile"

Yanlışlıkla trafiğin olduğu yere girdiğini ifade eden Berk Özyiğit, "Geçen gün gördüm buranın nasıl bir işkence olduğunu. Trafiğin bu hale gelmesi büyük bir çile. Sürücüler mecburen ters yöne girmek zorunda kalıyor. Trafik bu duruma gelmeden çözülürse insanlar kavga etmemiş olur" diye konuştu.

"Çalışmıyorlar, 2 saat çalışıp yatıyorlar"

Dolmuş şoförlüğü yapan Hasan Kaya, "Çalışmıyorlar, 2 saat çalışıp yatıyorlar. Vardiyalı şekilde yapsalar burayı 3 günde bitirirler. Yaklaşık 16 gündür bu rezilliği çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum sürekli bu rezilliği yaşıyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, istanbul, 3-sayfa, Ekonomi, trafik, Yerel, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bakırköy'de Caddede Trafik İsyanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara’daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum
Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu Kimyasal madde tankını temizleyen 4 işçi hastanelik oldu
Trump, yeni vergi indirimini “Roket gibi olacağız“ diyerek duyurdu Trump, yeni vergi indirimini "Roket gibi olacağız" diyerek duyurdu
Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı
Fatih Tekke’yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum Fatih Tekke'yi kızdıran soru: Böyle bir soruyu kabul etmiyorum
12 Dev Adam’ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu 12 Dev Adam'ın Avrupa Rakipleri Belli Oldu
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk dış politikasına övgü Yunan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk dış politikasına övgü
O pozisyonda ne konuşuldu Süper Lig’de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Sadece 92 dakika oynadı Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa’dan 2 talip Sadece 92 dakika oynadı! Galatasaraylı genç yıldıza Avrupa'dan 2 talip
Sane yok artık dedirtti Bayern Münih’ten istedikleri inanılmaz Sane yok artık dedirtti! Bayern Münih'ten istedikleri inanılmaz

17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı
17:09
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 sene sonra aynı projede yer aldı
15:52
DEM Partili Bakırhan, PKK’nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı
23:51
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
23:18
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
23:08
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
22:59
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı
Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
22:50
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
22:48
Boğaziçi Üniversitesi’nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
Boğaziçi Üniversitesi'nde göstericiler polise saldırdı: 13 polis yaralandı, 97 gözaltı
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 18:00:21. #7.12#
SON DAKİKA: Bakırköy'de Caddede Trafik İsyanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.