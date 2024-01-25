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BAKMER Aile Söyleşileri'nde Gazeteciler Gazze'yi Konuştu - Son Dakika
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BAKMER Aile Söyleşileri'nde Gazeteciler Gazze'yi Konuştu

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)'in düzenlediği Aile Söyleşileri'ne bu hafta gazeteciler Ersin Çelik ve Nuriye Çakmak Çelik konuk oldu. Gazeteciler, Başakşehirlilerle bir araya gelerek Gazze'de yaşanan son durumu ele aldı.

BAKMER Aile Söyleşileri\'nde Gazeteciler Gazze\'yi Konuştu
25.01.2024 - 08:54,  Güncelleme: 08:59
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Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)'in düzenlediği Aile Söyleşileri'ne bu hafta gazeteciler Ersin Çelik ve Nuriye Çakmak Çelik konuk oldu.

BAKMER Aile Söyleşileri'nde gazeteciler Ersin Çelik ve Nuriye Çakmak Çelik, Başakşehirlilerle bir araya geldi. Şehir Sanat'ta düzenlenen söyleşide "Huzurum: Ailem" başlığı altında Gazze'de yaşanan son durum ele alındı.

"İnsan öldüren bir toplumdan merhamet beklenmez"

Millet olarak Gazze için doğru çizgide durulduğunu söyleyen Ersin Çelik, "Dünya büyük bir sınav veriyor. Bir yıkımın da şahitliğini yapıyoruz. 7 Ekim, dünya tarihinde koca bir çentik. Gelecekte bunu çok fazla konuşacağız. İsrail'in bir çıkmaza girdiği, masum insanları katlettiğini görüyoruz. Bizlere diz çöktürmeye çalışıyorlar. Hamdolsun direniyoruz. On iki bine yakın çocuk katledildi. Bunlar bizim çocuklarımız, ümmetin çocukları. Cümlelerin tükendiği, çaresizliğin hal olduğu bir dönem daha önce görmedik. Bir soykırıma şahitlik ediyoruz. Bu kadar insan öldüren bir toplumdan merhamet beklemenin anlamsız olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Gözyaşımız kurumadan gülmeye başlayabiliyoruz"

Nuriye Çakmak Çelik de sosyal medyanın günlük hayatın bir parçası olduğunu ve duyguların anlık değişebildiğine dikkat çekti. Gazze'yi ne olursa olsun unutmamak gerektiğini ifade eden Çelik, "Sosyal medyada o kadar çok şeye maruz kalıyoruz ki, anlık olarak duygu değişimleri de yaşıyoruz. Daha gözyaşımız kurumadan gülmeye başlayabiliyoruz. Telefonlarımızı kapatıp kenara koyduğumuzda Gazze'yi de unuturuz. Sosyal medya gündemimizden Gazze'yi çıkarsak bile yerine başka bir şey gelecek. Unutmamak için ana gündemimizin Gazze olması gerekiyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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