Bakü’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen törenlerle kutlanıyor. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi. Türkiye Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Silahlı Kuvvetleri Ataşesi Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC'nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve büyükelçilik personelinin katıldığı tören, Büyükelçi Akgün'ün şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından konuşmasına başlayan Büyükelçi Akgün, "Gence'den Bakü'ye uzanan o kutlu yürüyüş yalnızca askeri bir hareket değil, iki halkın özgürlük ve onur mücadelesinin sivil ve tarihi bir buluşmasıydı. Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza yazdığı destan, geleceğimizin ortaklığının en somut nişanesidir. Bu ortak hafıza, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz kederi kederimizdir' inancıyla şekillenen vizyonunda en yüce karşılığını bulmuştur. Atatürk'ün önderliğinde milli mücadeleyi taçlandıran Cumhuriyet ideali, sadece bir yönetim biçimi değil; barışın, kardeşliğin, bağımsızlığın ve iki kardeş ülkenin ortak geleceğe yürüyüşünün en güçlü teminatıdır. Bir millet iki devlet anlayışı bugün sivil toplumumuzun, halkımızın, kültürümüzün ve ortak değerlerimizi her alanda yaşayan ve yaşatılan canlı bir gerçektir" dedi.

"Karabağ'da kazanılan haklı zafer bu coğrafyada halkların iradesinin ne kadar güçlü olduğunun tüm dünyaya ilanıdır"

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve iş birliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ortaya koyduğu güçlü siyasi irade ve Şuşa beyannamesinin çizdiği vizyon çerçevesinde yükselmekte olduğunu belirten Akgün, "Karabağ'da kazanılan haklı zafer bu coğrafyada barışın, adaletin ve halkların iradesinin ne kadar güçlü olduğunun tüm dünyaya ilanıdır. Bizler maziden aldığımız bu güçle ortak barış ve refah kültürünü güçlendirerek ülkelerimizi geleceğe taşımakla mesulüz. Anadolu'nun ve Azerbaycan'a bağımsızlığı uğruna can veren tüm kahramanlarımızı Karabağ'ın aziz şehitleriyle birlikte saygı ve rahmetle anıyoruz. Hatıranız önünde saygıyla eğiliyor her birinize Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.