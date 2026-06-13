Bakü'de KKTC Kültür Günü'ne büyük ilgi - Son Dakika
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Bakü'de KKTC Kültür Günü'ne büyük ilgi

13.06.2026 18:18
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Bakü'de düzenlenen KKTC Kültür Günü'nde Başbakan Ünal Üstel, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'nin aynı milletin parçası olduğunu vurguladı. Etkinlikte kültürel tanıtımlar yapıldı ve charter uçuşlar için önemli aşama kaydedildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kültür Günü" büyük ilgi gördü. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, " Türkiye, Azerbaycan ve KKTC aynı milletin ayrılmaz parçasıdır. Gönüllerimiz birdir, geleceğimiz birdir. Biz üç devletin, tek milletin temsilcileriyiz" dedi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de KKTC Kültür Günü gerçekleştirildi. Halk, İçerişehir Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Kültür Günü'ne KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Azerbaycanlı yetkililerin yanı sıra birçok davetli katıldı. Etkinlik kapsamında KKTC'nin kültürel mirasını ve mutfağını tanıtan stantlar kuruldu, geleneksel el sanatları, ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Ataoğlu, "Ne mutlu bize ki önderlerimizin bugün bu meydanda İçerişehir'de bu güzel günü birlikte kutluyoruz. Bu da bizim güçlü bağlarımız, geleceğimiz, kültürümüzün ve güçlü bağlarımızın geleceğine yönelik atılan adımlardaki temeldir. Bu temelin sağlam temeller altında atıldıktan sonra geleceğe yönelik arkamızda yer alan cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde yürümekten hiçbir zaman korkmayacağız. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ülkesi olan KKTC, başta can Azerbaycan olmak üzere bütün TDT üye ülkeleriyle ilişkilerini aynı samimiyetle sürdürmeye devam ediyor. Ama ne dedik? Üç devlet tek millet olan ve bugün bunun göstergesi olan bu güzel fotoğrafta Azerbaycan'daki bütün katılımcılar, Azerbaycan'daki milletvekillerimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcileri, milletvekilleri, büyükelçisi, KKTC'nin başbakanı, bakanı, milletvekilleri ve temsilcileri, elçileriyle birlikte üç devlet tek millet anlayışının mührünü vuruyoruz" dedi.

"Biz üç devletin, tek milletin temsilcileriyiz"

KKTC Başbakanı Üstel de, "Sevgili kardeşlerim bugün burada yalnızca bir kültür etkinliğinin açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün burada kardeşliğimizi daha da büyütüyor, gönül bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz. Çünkü KKTC ile Azerbaycan arasındaki bağlar diplomatik ilişkilerin çok ötesindedir. Bizleri ortak tarihimiz, ortak kültürümüz, ortak dilimiz, ortak inancımız ve ortak değerlerimiz bir araya getirmektedir. Merhum (Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı) Haydar Aliyev'in ortaya koyduğu bir millet, iki devlet anlayışıyla bugün Türk dünyasının en güçlü birlik ruhlarından biri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Üstel, "Biz de aynı inançla diyoruz ki Türkiye, Azerbaycan ve KKTC aynı milletin ayrılmaz parçasıdır. Gönüllerimiz birdir, geleceğimiz birdir. Biz üç devletin, tek milletin temsilcileriyiz" dedi.

"Azerbaycan-KKTC kardeşlik ilişkileri tarihi bir ivme kazanmıştır"

Azerbaycan ile KKTC arasındaki ilişkilere değinen Üstel, "TDT'de gözlemci üye olarak yer almamızın ardından Azerbaycan ile KKTC arasındaki kardeşlik ilişkileri tarihi bir ivme kazanmıştır. Bu ilişkiler bugün ulaştığı noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orta yere koyduğu güçlü irade ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararlı duruşu, vizyoner liderliği ve cesur yaklaşımı belirleyici olmuştur. İki liderin orta yere koyduğu kardeşlik anlayışı sayesinde bugün Türk dünyasının kalbi daha da güçlü atmakta, KKTC de Türk dünyasında hak ettiği yeri her geçen gün daha sağlam şekilde almaktadır. Kendilerine şahsım ve halkım adına şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türk halkı Azerbaycan halkının samimiyetini daima şükranla hatırlayacaktır"

KKTC Başbakanı, "Kıymetli kardeşlerim, Kuzey Kıbrıs Türk halkı geçtiğimiz aylarda Bakü'de gerçekleştirilen TDT Hükümet Başkanları zirvesinde yaşanan tarihi bir gelişmeyi de asla ve asla unutmayacaktır. KKTC tarihinde ilk kez bir başbakan, kardeş Azerbaycan'ın davetiyle bu zirveye katılmıştır ve yine ilk kez bir KKTC Başbakanı anavatan Türkiye Cumhuriyeti dışında bir ülkede Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı tarafından resmi olarak kabul edilmiştir. Bu destek Kıbrıs Türk halkına verilen değerin kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü göstergelerinden biridir. Kıbrıs Türk halkı bu anlamlı duruşu, bu tarihi kardeşlik mesajını Azerbaycan halkının samimiyetini daima şükranla hatırlayacaktır" diye konuştu.

Eğitim, turizm ve çeşitli alanlarda iş birliği

Eğitimden turizme, ekonomiden kültüre kadar her alanda Azerbaycan ve KKTC'nin emin adımlarla gelişmekte olduğunu belirten Üstel, "Üniversitelerimizde eğitim gören Azerbaycanlı gençlerimiz ülkelerimiz arasında dostluğun en güçlü elçileri haline gelen gelmişlerdir. KKTC, bugün Doğu Akdeniz'in önemli yükseköğretim merkezlerinden biridir. Önümüzdeki dönemde üniversitelerimiz ile Azerbaycan'daki yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliklerini daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki eğitimde kurulan köprüler geleceğin kardeşliğin inşasını erdirecektir" ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, "Turizm ise ilişkilerimizin yükselen yıldızıdır. KKTC, Akdeniz'in kalbinde yer alan güvenli, huzurlu ve misafirperver bir turizm ülkesidir. Yaklaşık 30 bin yatak kapasitesi dünya standartlarındaki otelleri tarihi ve kültürel zenginlikleri, eşsiz doğası ve benzersiz mutfağıyla her yıl yüzlerce, binlerce misafiri ağırlamaktadır. Girne'nin eşsiz güzellikleri, Karpaz'ın muhteşem sahilleri, Gazimağusa'nın tarih kokan atmosferi, başkent Lefkoşa'nın kültür dolu sokakları ve Kıbrıs Türk mutfağının eşsiz lezzetleri sizleri beklemektedir" dedi.

"KKTC-Azerbaycan arasında charter uçuşların başlatılmasında önemli bir aşamaya gelindi"

KKTC Başbakanı turizm alanındaki iş birliklerinden bahsederken Azerbaycan ile KKTC arasında charter uçuşların başlatılmasına yönelik sürece de değindi. Üstel, "Ancak turizmde karşılıklı olarak hedef büyütmek istiyorsak ulaşımı da kolaylaştırmak zorundayız. Bu nedenle sizlerle önemli bir gelişmeyi paylaşmak istiyorum. Azerbaycan Başbakanı ile bakanlıklarıyla yürüten çalışmalar sonucunda Azerbaycan'la KKTC arasında charter uçuşların başlatılması konusunda önemli bir aşamaya gelinmiştir. İnanıyorum ki imzalayacağımız işbirliği anlaşmalarıyla birlikte çok kısa bir süre içerisinde Azerbaycan ile KKTC düzenli charter seferlerin başladığını hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu adımın turizmin yanı sıra ticaret alanında da olumlu sonuçlar doğuracağına dikkat çeken Üstel, "Bu yalnızca bir ulaşım hattı olmayacaktır. Aynı zamanda turizmde açılan yeni bir kapı, ticarette açılan yeni bir kapı, yeni bir koridor, eğitime açılan yeni bir fırsat ve kardeşliğimizi daha da güçlendirecek yeni bir köprü olacak. Bugün Bakü'de yükselen kalkınmayı Karabağ'da dalgalanan şanlı Azerbaycan nasıl gururla izliyorsa Azerbaycan halkının da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelişimini aynı samimiyetle takip ettiğini biliyoruz. Bu kardeşlik bizim için en büyük gücümüzdür. Bu kardeşlik bizim ortak geleceğimizdir. Bu kardeşlik Türk dünyasının yarınlarına ışık tutmaktadır" dedi. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bakü'de KKTC Kültür Günü'ne büyük ilgi - Son Dakika

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