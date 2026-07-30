Bakü-Kars arasında ilk direkt uçuş gerçekleştirildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile Kars arasında başlatılan ilk direkt tarifeli uçuş, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirildi.

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü ile Kars arasında ilk direkt tarifeli uçuş, Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan gerçekleştirildi. İlk uçuşa Kars Belediye Başkanı Ötüken Sergen ve Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan da katıldı.

Tarihi bir ana hep birlikte tanıklık ettiklerini belirten Kars Belediye Başkanı Ötüken Sergen, "Zaten geçmişe dayalı köklü bir birlikteliğimizin olduğu Bakü'yle Kars'ı birbirine inşallah bağlayacağız. Artık öyle bir hale gelecek ki Kars-Bakü arası bir saat yani bizim Erzurum-Kars arası iki saattir bu durumda Erzurum'dan daha yakın olacak Bakü bize. Yapılacak olan bu uşak seferleriyle dostluklar, kardeşlikler, önceki dönemlere ait akrabalık ilişkiler inşallah iyice gün yüzüne çıkacak, daha da önem kazanacak. Bunun yanı sıra artık bildiğimiz üzere Zengezur Koridoru'nun inşallah faaliyete geçmesiyle Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattıyla yakın bir zamanda açılması planlanan Doğu Kapı'yla Kars bir ticaret merkezi olacak. Zaten beş-altı yıllık bir süre içerisinde de Doğu Ekspresi marifetiyle bir artık kültür şehri bir turizm şehri olmuştur Kars. Artık bunu Azerbaycan'la Bakü'yle de inşallah entegrasyonunu sağlayarak Doğu Ekspresi'ni bununla birleştirerek yeni bir turizm rotası inşallah oluşturacağız" dedi.

"Bakü-Kars uçak seferleriyle de bu sayıyı daha da artırmayı planlıyoruz"

Doğu Ekspresi'yle Bakü'ye uzanacaklarını belirten Sergen, "Bakü'den gelen konuklarımız, misafirlerimiz Doğu Ekspresi'yle İstanbul'a gidebilecekler. Yine Kars'ın doğal güzelliklerini, kültürel zenginliklerini, tarihi alanlarını, mekanlarını inşallah dünyaya tanıtma açısından da güzel bir fırsat yakaladık. Kar kalitesi olarak dünyanın ikinci kar kalitesine sahip olan Sarıkamış Kayak Merkezimiz, Çıldır gölümüz, Ani Örenyerimiz. Bunlar tabii ki inşallah daha fazla sayıda ziyaretçiyle dolup taşacak ve daha fazla turist ağırlayacağız. Geçen yıl 650 bine yakın turist Kars'ımızı ziyarete gelmişti, bu yıl hedefimiz 1.5 milyon. İnşallah bu Bakü-Kars uçak seferleriyle de bu sayıyı inşallah daha da artırmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Bütün bölgemize, ülkemize, her iki ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum"

1 buçuk yıla yakın bir süreç sonunda Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ile Bakü-Kars uçuşlarının bugün başlayacağını belirten Kars Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Bozan, "Kars biliyorsunuz kadim bir şehir. Yani doğunun parlayan bir yıldızı. Turizmde şu anda çok iyi bir durumdayız. Geçen yıl 650 bine yakın turist ağırladık. Bu yılki hedefimiz 1 milyon. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz. Çünkü Kars Sarıkamış Kayak Tesisleri, Ani Antik Kenti, Çıldır gölü ve Kars'ın merkezinin ve bölgenin o tarihi kültürel yapısı burada çok büyük bir önem arz edecektir. Tabii ki Kars ticari anlamda bu bölgede bulunduğu bölgede büyük bir söz sahibidir. İnşallah ticari anlamda da hem Bakü'yü de turizm hem de ticari olarak güzel gelişmeler olacağına inanıyorum. Bölgemiz için bütün bölge için Ardahanımız, Karsımız, Iğdırımız, Ağrımız, Erzurumumuz ta ki Van'a kadar, Artvin'e kadar bütün bölgemize büyük bir gelişme sağlayacaktır. Daha sonra yine eğitim anlamında da burada onu da vurgulamak istiyorum. Çünkü eğitimde de burada okuyan Türkiye'den gelen öğrencilerimiz var. Bölgede hem de bu buradan Azerbaycan'dan Türkiye'de okuyan öğrencilerimiz var. Bunlar için de büyük bir kolaylık olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ulaşımın bir bölgenin gelişebilmesi için en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Bozan, "Turizminin, ticaretinin gelişimine bunu da çok önemli buluyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde de perşembe ve pazar günleri şu anda haftada iki gün. İnşallah bunu ilerleyen zamanlarda daha sayısını arttırıp daha çok gidiş gelişlerinin olduğu, ticaretin, turizmin, destansiyonların olduğu bir oluşum olacağına inanıyoruz. Bütün bölgemize, ülkemize, her iki ülkeye hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.