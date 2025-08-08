Balçıkhisar'da İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
Balçıkhisar'da İlk Yardım Eğitimi

08.08.2025 10:05
Afyonkarahisar'da 'İlk Yardım Eden Sen Ol' projesi, temel ilk yardım bilgilerini vatandaşlara aktarıyor.

Afyonkarahisar'ın Balçıkhisar köyünde başlayan 'İlk Yardım Eden Sen Ol' projesi ile vatandaşlara temel ilk yardım bilgileri aktarıldı.

'Ulusal UMKE Haftası' etkinlikleri çerçevesinde, afet ve acil durumlarda ilk yardım yapma becerilerinin toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla 'İlk Yardım Eden Sen Ol' projesi hayata geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projenin temel amacının afet ve acil durumlarda ilk yardım bilincini artırmak, vatandaşlara doğru müdahale yöntemlerini öğretmek ve bu alandaki farkındalığı tüm topluma yaymak olduğu belirtildi. Ayrıca, özellikle köylerde yaşayan vatandaşlara yönelik kapsamlı ilk yardım eğitimleri planlandığı ifade edildi.

Vatandaşlara uygulamalı eğitimler verildi

Bu çerçevede, projenin ilk uygulama noktası Şuhut ilçesi Balçıkhisar köyü oldu. Köyde gerçekleştirilen eğitimlerde vatandaşlara temel ilk yardım bilgileri aktarılırken, uygulamalı eğitimlerle de pekiştirmeleri sağlandı. Hazırlanan eylem planı ile il genelindeki tüm köylere ulaşılması, her yaş grubundan vatandaşın ilk yardım konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendiği bilgisi paylaşıldı. Bu sayede afet ve acil durumlarda bireylerin doğru müdahalede bulunarak hayat kurtarabilecek bilgi ve donanıma sahip olmalarının amaçlandığı belirtildi.

Proje yıl boyunca farklı ilçelerdeki köylerde de uygulanmaya devam edecek. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Balçıkhisar, Sağlık, Eğitim, Yerel, Son Dakika

