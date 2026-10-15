Balıkesir Burhaniye'de Halk TV'ye kayyım atanması eylemle protesto edildi - Son Dakika
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Balıkesir Burhaniye'de Halk TV'ye kayyım atanması eylemle protesto edildi

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Balıkesir Burhaniye\'de Halk TV\'ye kayyım atanması eylemle protesto edildi
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Emek ve Demokrasi Bileşenleri öncülüğünde düzenlenen eylemde Halk TV'ye kayyım atanması protesto edildi. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan açıklamada, kayyım atanmasının basın özgürlüğüne ve haber alma hakkına müdahale olduğu ifade edildi.

Haber: Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Emek ve Demokrasi Bileşenleri öncülüğünde düzenlenen eylemde Halk TV'ye kayyım atanması protesto edildi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda Emek ve Demokrasi Bileşenleri öncülüğünde düzenlenen eylemde, Halk TV'ye kayyım atanması protesto edildi. Eyleme DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Selma Püskül, Sol Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer, Yeni Parti İlçe Başkanı Çiğdem Avcu, Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil ve Belediye Meclis Üyesi Murat Dinçer de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan DİSK Emekli-Sen Şube Başkanı Selma Püskül, Halk TV'ye kayyım atanmasını basın özgürlüğüne ve yurttaşların haber alma hakkına yönelik bir müdahale olarak değerlendirdi.

Ekonomik ve toplumsal sorunların emekçiler ile emeklileri etkilediğini belirten Püskül, iktidarın baskı, sansür ve kayyım uygulamalarıyla muhalif sesleri susturmaya çalıştığını savundu.

Püskül, kayyım uygulamalarının halkın seçme ve seçilme hakkını da etkilediğini; bağımsız basının kontrol altına alınmasının tek sesli bir toplum yaratma amacına hizmet ettiğini ileri sürdü.

Özgür basını ve basın emekçilerini desteklediklerini belirten Püskül, "Kayyımlara teslim olmayacak, haber alma hakkımızdan vazgeçmeyecek, demokrasi mücadelesinden emekli olmayacağız. Kayyımlar gidecek, biz kalacağız" dedi.

Sol Parti İlçe Başkanı Ertuğrul Yüzer de yaptığı açıklamada, medya kuruluşlarına yönelik kayyım uygulamalarını, gazetecilere yönelik adli süreçleri ve sanatçılara getirilen sahne yasaklarını eleştirdi.

Yüzer, iktidarın yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar üzerinden eleştirildiğini ifade eden Yüzer, basın özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının korunması çağrısı yaptı.

Kaynak: ANKA
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