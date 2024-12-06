Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Lezzet Noktası: Onhann Gurme Çamlık Restaurant Açıldı - Son Dakika
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Lezzet Noktası: Onhann Gurme Çamlık Restaurant Açıldı

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, emekli ve aileler için uygun fiyatlı ve kaliteli bir hizmet sunan Onhann Gurme Çamlık Restaurant'ı hizmete açtı. 200 kişilik kapasiteye sahip restaurant, Balıkesirlilere benzersiz lezzet seçenekleri sunmaya hazır.

06.12.2024 09:52  Güncelleme: 10:02
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Balıkesir Büyükşehir'den hem ekonomik hem kaliteli lezzet noktası

'Onhann Gurme Çamlık Restaurant' hizmete açıldı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Onhann Gurme Çamlık Restaurant hizmete açıldı. Vatandaşların ailesiyle birlikte gidebileceği uygun fiyatlı, modern ve kaliteli alanlar oluşturduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Emeklinin, vatandaşın ailesiyle rahatlıkla hareket edebildiği, daha ekonomik şartlarda ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fırıntaş bünyesinde hizmet veren Onhann Gurme Çamlık Restaurant açıldı. Kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Balıkesirlilere eşsiz bir lezzet şöleni sunacak olan Onhan Gurme Çamlık Restaurant, Balıkesir gastronomisinin benzersiz seçeneklerini misafirlerine sunacak. 100 kişilik kapalı alan kapasitesi ile toplam 200 kişiye hizmet verecek olan restaurantın açılışını gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Onhann Gurme Çamlık Restaurant'ın tüm Balıkesirlilere hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Açılışa Başkan Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekilleri Ferit Gündoğdu ve Volkan Altınöz, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı.

Güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışı

Çamlık Ahmet Edip Uğur Gençlik Kültür ve Aktivite Merkezi'nde 7 bin 840 metrekare toplam alana sahip Onhann Gurme Çamlık Restaurant, 100 kişilik kapalı alanı olmak üzere toplam 200 misafir kapasitesiyle hizmet veriyor. Balıkesir'in şehir manzarası eşliğinde birbirinden lezzetli yemek seçeneklerine menüsünde yer veren restaurant; uygun fiyat politikası, kaliteli ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla Balıkesirlilerin hizmetinde olacak.

"Yeni projeleri hayata geçireceğiz"

Balıkesir'de emeklilerin ve vatandaşların aileleriyle birlikte gidebileceklere uygun ekonomik şartlarda, konforlu alanlar oluşturmak istediklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Emeklinin, vatandaşın ailesiyle rahatlıkla hareket edebildiği, daha ekonomik şartlarda ortamlar oluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi emekli bahçeleri, emekli kahvehanelerine de başlıyoruz. Aşevimizin inşaatı devam ediyor, biter bitmez mahalle mutfaklarımız da olacak. Bütün Balıkesir'in 20 ilçesinin röntgenini çektik. Bununla ilgili ihtiyaç sıralamalarımızı belirledik. Belediyemizde de sistemimiz oturdu diyebiliriz. Artık bu saatten sonra yeni yeni projelerimiz hayata geçecek" dedi.

"Önce planlama" diyerek hareket ettiklerini belirten Başkan Akın, "Planlanmayan hiçbir şeyin sonunda başarı olmuyor ve planlanmayan hiçbir şeyin sonunda kazanç olmuyor. Hep zarar, israf oluyor. İmanımız gereği israfın haram olduğunu bilen bir anlayışla, bunu da kendimize düstur edinerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah'ın izniyle Balıkesir'imizi hak ettiği noktaya taşımak için milli birlik ve beraberlikle çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Lezzet Noktası: Onhann Gurme Çamlık Restaurant Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Yeni Lezzet Noktası: Onhann Gurme Çamlık Restaurant Açıldı - Son Dakika
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