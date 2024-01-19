 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden çevreci yatırım: Avlu, enerjisini güneşten alacak - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden çevreci yatırım: Avlu, enerjisini güneşten alacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına güneş enerji santrali kurarak binanın elektrik ihtiyacının yüzde 48'ini karşılayacak. Bu çevreci yatırım, Balıkesir'in karbon nötr olma hedefine de katkı sağlayacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden çevreci yatırım: Avlu, enerjisini güneşten alacak
19.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 22:58
Abone Ol

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden çevreci yatırım

Avlu, enerjisini güneşten alacak

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına da güneş enerji santrali kuruyor. Binanın elektrik ihtiyacının yüzde 48'ini karşılayacak santral, yıllık 60 bin 995 kilogram karbon salımını engelleyerek Balıkesir'in karbon nötr olma hedefine de katkı sağlayacak.

Başkan Yücel Yılmaz'ın "İnsana ve doğaya saygılı şehir" vizyonuyla çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarıyla Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi; Karizma Pazar Yeri ve Çayırhisar Yerleşkesinin ardından Avlu Kültür ve Kongre Merkezi'nin çatısına da güneş enerji santrali kuruyor.

Enerjik ihtiyacının yüzde 48'ini karşılayacak

Bin metrekarelik çatı yüzeyine kurulacak güneş enerji santraliyle yıllık yaklaşık 138 bin 625 kWh enerji üretilecek. Santral, Avlu Kültür ve Kongre Merkezi içerisinde yer alan NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi'nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 48'ini karşılayacak.

Karbonsuz Kent hedefine katkı

Yılda 5 bin 545 ağaç dikmeye eş, çevre için pozitif bir değer oluşturacak güneş enerji santrali, yıllık yaklaşık 60 bin 995 kilogram karbon salımını engelleyerek Balıkesir'in karbon nötr olma hedefine de katkı sağlayacak.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Belediye, Enerji, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden çevreci yatırım: Avlu, enerjisini güneşten alacak - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:57:07. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden çevreci yatırım: Avlu, enerjisini güneşten alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement