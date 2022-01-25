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Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde

25.01.2022 17:45
Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçti. Afet Koordinasyon Merkezi'nin koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, kar ve buzlanma riskine karşı sürücüler ve yayaların sıkıntı yaşamaması için 7/24 mesai yapıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, özellikle hafta sonundan bu yana etkili olan kar yağışının getirdiği olumsuzluklarla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı öncesinde ana arterler ve gerekli görülen yerlerde tuzlama çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının devam ettiği yerlerde tuzlama ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. 700 ton stoku bulanan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalar kapsamında yaklaşık 300 ton tuz kullandı.

Ana arterler 7/24 izleniyor

Vatandaşların; yoğun kar yağışının etkilerini olabildiğince az hissetmesi adına çalışmalarını tüm dinamikleriyle sistemli bir şekilde yapmaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde bulunan Trafik Kontrol Merkezi'nden şehrin ana arterlerini, 22 noktadan kamerayla anlık 7 gün 24 saat görüntüleyerek ve müdahale ediyor. Kontrol Merkezi'nin keşif ekipleri, yollarda kar yığınının olduğu yerleri, özellikle buzlanmanın meydana geldiği yerleri belirleyerek Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Afet Koordinasyon Merkezi'ne (BAKOM) iletiyor. BAKOM aracılığıyla ilgili birimler, bir acil duruma en kısa sürede müdahale ederek trafik sıkışıklığı, aksaklık veya hava muhalefetinden dolayı oluşabilecek tüm sıkıntıları çözüme kavuşturuyor.

Gizli buzlanma en hızlı şekilde tespit ediliyor

Ulaşım Koordinasyon ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurullah Erel, "Trafik Kontrol Merkezimizde kavşak ve yol takibi sırasında özellikle yoğun kar yağışına müteakiben gizli buzlanma riskini araştırıyoruz. Kavşak kolları içerisinde hızını kesen ve kavşak yaklaşımında duran araçların kayma yaptığını kontrollerini kaybettiğinin keşfi buradan yapılarak BAKOM'a bilgi veriliyor. BAKOM koordinesinde ilgili birimlerimi ya da ilgili il müdürlüklerine bilgi verilerek tedbir alınması sağlanıyor. Böylelikle kazaların da önüne geçiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın talimatı doğrultusunda çalışmalarımızı gerçekleştirerek Balıkesir'de karı eziyet olmaktan çıkarıp, keyif haline getiriyoruz." diye konuştu.

Can dostlar unutulmuyor

Sokak hayvanlarının zorlu kış şartlarında daha çok yiyecek gereksinimi duyması amacıyla 24 odak noktasında mama ihtiyaçlarını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, can dostların zorlu kış şartlarında da bakımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde
Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde
Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde
Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde
Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde
Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde

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Afet Koordinasyon Merkezi, Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir Büyükşehir ekipleri 7/24 kar mesaisinde - Son Dakika
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