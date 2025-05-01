Balıkesir'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

(BALIKESİR)- Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçi sendikaları öncülüğünde başlayan yürüyüş ve Kuvayı Milliye Meydanı'ndaki kutlama programlarında emekçilerle bir araya geldi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Balıkesir'de 1 Mayıs korteji ve ardından Kuvayı Milliye Meydanı'nda gerçekleşen programla kutlandı. Kentteki sendikaların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu kortejle Çarşamba Pazarı'ndan Kuvayı Milliye Meydanı'na kadar gerçekleşen yürüyüşte emekçilere katılan Başkan Akın'a ilgi yoğun oldu.

Başkan Akın'ın yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, emekçilerin katıldığı programda, sendikalar günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Şiddetli yağışa rağmen yoğun bir katılımla gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında katılımcılarla tek tek selamlaşan Akın, "Emek varsa, biz varız. İşçimizin, emekçimizin daima yanındayız. Balıkesir emeğin ve dayanışmanın kentidir. Şehrimizin sokaklarında, meydanlarında emeğin, üretimin ve dayanışmanın tüm renklerini bir arada görüyoruz. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışıyla çalışmaya, Balıkesir'imizin emekçi halkına canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm emekçilerimizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.