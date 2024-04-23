Balıkesir'de 23 Nisan'a özel kortej yürüyüşü - Son Dakika
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Balıkesir'de 23 Nisan'a özel kortej yürüyüşü

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kortej yürüyüşü düzenledi. Kortej yürüyüşüne büyük ilgi gösteren vatandaşlar Balıkesir sokaklarına sığmadı.

23.04.2024 16:35  Güncelleme: 16:57
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Balıkesir'de 23 Nisan'a özel kortej yürüyüşü

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel kortej yürüyüşü düzenledi. Kortej yürüyüşüne büyük ilgi gösteren vatandaşlar Balıkesir sokaklarına sığmadı.

Balıkesir Kuva-i Milliye meydanından başlayan kortej yürüyüşü, Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi'ne doğru devam etti. Motosikletlerin öncülük ettiği yürüyüş Balıkesir Atatürk Anıtı'nda son buldu. Atatürk Anıtı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın vatandaşlara seslendi. Balıkesirli olmaktan büyük gurur duyduğunu belirten Başkan Ahmet Akın, "İnşallah ileride, her zaman her daim birlik beraberlik içerisinde Kuva-i Milliye'nin baş şehri Balıkesir cumhuriyetin ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketidir. Bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 104. Kuruluş yıl dönümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına ilan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Bu coşku artarak devam edecek. Küçük hanımlar, küçük beyler sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz. 23 Nisan Ulusal Çocuk Bayramı'mız kutulu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

Kortej yürüyüşüne, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Balıkesir\'de 23 Nisan\'a özel kortej yürüyüşü
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de 23 Nisan'a özel kortej yürüyüşü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir'de 23 Nisan'a özel kortej yürüyüşü - Son Dakika
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