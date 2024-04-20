Balıkesir\'de 70 kişiye bahçıvanlık belgesi verildi

Balıkesir'de 70 kişiye törenle bahçıvanlık belgesi verildi
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde düzenlenen bir haftalık 4.Uygulamalı Bahçıvanlık Kursu tamamlanırken, kursiyerlere törenle belgeleri verildi. Düzenlenen törende yurdun değişik yerlerinden gelen 70 kursiyer belge aldı.
İlçenin Börezli Köyünde bulunan Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi 4.Uygulamalı Bahçıvanlık Kursuna ev sahipliği yaptı. Kursa, yurdun değişik yerlerinden 70 kişi katıldı. Bir haftalık kursu tamamlayan vatandaşlara törenle katılım belgeleri verildi. Belge alan vatandaşlar, kursun çok faydalı olduğunu anlatırken, BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu da, kurslardan bu güne kadar bin 200 vatandaşın belge aldığını söyledi. İstanbul'dan gelen Hilmi Ay, " BAÇEM'in düzenlemiş olduğu bir haftalık Bahçıvanlık Kursuna iştirak ettik. Çoğunluğunu kadınlardan oluşan bir gruptu. Bu grup burada çok güzel eğitimler aldı. Hocalarımız bize çok mükemmel eğitimler verdi. Parayla satın alınamayacak eğitimi bedavaya aldık. Bu kursun sonunda edindiğimiz bilgileri uygulamaya geçirmek çoğumuzun büyük bir arzusu" diye konuştu.
Funda Tomurcu Erdoğan da, "Ben BAÇEM'e daha öncede gelmiştim. Ama, daha çok gelmek istedim. Buraya gelen tekrar tekrar gelmek istiyor. Çok güzel şeyler öğrendiğimize inanıyorum. Çok faydalı. Hocalarımız harika. Herkese tavsiye ederim" dedi.
Meryem Akdeniz ise, "BAÇEM'i arkadaşlarımdan duydum. Yani onların vesilesiyle geldim. Bahçemde bungalov ev yapıp bahçesinde bir şeyler yetiştirmek istiyorum. Hedefimize ulaşmak için buradayım. İnşallah, ulaşırım" dedi.
Halime Yamaç da, "Ben çiçekçi olmaya karar verdim. 6 aydan beri bu kursu bekliyorum. Hocalarımızın verdiği bilgiler gerçekten çok faydalı. Herkesin gelmesini tavsiye ederim" diye konuştu.
BAÇEM Müdürü Nazm Tanrıkulu ise, "Bu kursla birlikte bin 200'ün üzerinde sertifikalı kursiyerimiz oldu. Türkiye'nin farklı yerlerinden, hatta yurt dışından farklı ülkelerden kursiyerleri mezun mezun ederek şehirlerine ve yapmak istedikleri işyerlerine uğurluyoruz. Bütün katılan kursiyerlerle, bu konuda bizi destekleyen, önümüzü açan Balıkesir Büyükşehir Belediye başkanız sayın Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyorum. Gelecek dönemde biz Aromaterapi Festivali gibi festivallere hazırlık yapacağız. Bizi takip etmeye devam edin" dedi.
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