İki UNESCO geleneği dünyada ilk kez aynı sahnede

17.01.2026 00:33  Güncelleme: 00:36
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun somut olmayan kültürel mirasını yaşatmak amacıyla önemli bir etkinlik düzenleyerek, UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Şanlıurfa Sıra Geceleri ile Balıkesir'in Barana Geleneği'ni aynı sahnede buluşturdu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu'nun somut olmayan kültürel mirasını yaşatmak amacıyla önemli bir kültür etkinliğine ev sahipliği yaptı.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan Şanlıurfa Sıra Geceleri ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine özgü Barana Geleneği, dünyada ilk kez aynı sahnede izleyiciyle buluştu. Türk kültüründe toplu çalma, söyleme ve sohbet geleneğinin en özgün örnekleri arasında yer alan bu iki kadim miras, müzik, söz ve dostluk meclisleri aracılığıyla yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Her iki gelenek de 2011 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tescillendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Anadolu'nun farklı coğrafyalarından doğan bu iki köklü kültürel değer aynı sahnede buluşarak izleyicilere kültürel bir şölen yaşattı.

Etkinliğin, Anadolu'nun ortak kültürel mirasını görünür kılması ve farklı yörelere ait gelenekler arasında kültürel bağları güçlendirmesi hedeflendi.

Dursunbey Folklor Araştırma, Eğitim ve Turizm Derneği (DUFAD) Başkanı Ali İnce, kültürlerin bir araya gelmesinin önemine dikkati çekerek, bu tür etkinliklerin kültürel kaynaşmayı güçlendirdiğini söyledi. İnce, Türkiye'deki kültürlerin temel değerler açısından büyük farklılıklar taşımadığını belirterek, "Hepsi ahlak, terbiye, eğitim ve disiplin üzerine kuruludur. Barana geleneğinde de ahlak, terbiye ve disiplin olmazsa olmazdır. Bu kurallar çerçevesinde baranaya kabul edilecek kişinin toplumda saygınlığı ve kefili olması gerekir." dedi.

Barana geleneğinin geçmişinin 300-400 yıla dayandığını ifade eden İnce, Barana kültürünün, Şanlıurfa Sıra Geceleri, Elazığ Kürsübaşı ve Çankırı Yaranları ile birlikte 2011 yılında UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edildiğini vurguladı.

Şanlıurfa Sıra Gecesi Ekibi Şefi İsmail Altıngöz ise Anadolu kültürlerinin ortak bir kökten beslendiğini belirterek, "Bu gelenekler ahilik kültüründen geliyor. İsimler farklı olsa da özünde kültürlerimiz bir. Urfa'da sıra gecesi diyoruz, Balıkesir'de Barana deniyor. Oturma ya da icra biçimleri değişse de kültürel ruh aynı" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür-Sanat Sosyal İşler Daire Başkanı Ulaş Taka da Türkiye'nin birçok somut olmayan kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını belirterek, Balıkesir ve Şanlıurfa büyükşehir belediyelerinin iş birliğiyle bu iki önemli mirası dünyada ilk kez aynı sahnede buluşturduklarını söyledi.

Taka, "Bugün Urfa'nın dağlarından Alaçam dağlarına uzanan bir kültür yolculuğu yapıyoruz. Türkülerle, ortak değerlerimiz etrafında bir araya geliyoruz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

