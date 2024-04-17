Balıkesir'de Bahçıvanlık Kursu'na Değişik İllerden 70 Kişi Katıldı

Balıkesir'de Bahçıvanlık Kursu'na değişik illerden 70 kişi katıldı
BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 4.Bahçıvanlık Kursu yoğun ilgi gördü. 5 günlük kursa çeşitli ilerden ve meslek guruplarından 70 kişi katıldı.
Börezli Mahallesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde, sabahtan teorik eğitim alan kursiyerlere, öğleden sonra arazide uygulamalı eğitim veriliyor. Kursun ikinci gününde araziye çıkan kursiyerlere, toprak işleme ve gübreleme ile fidan ve fide dikimi konuları uygulamalı olarak anlatıldı. Değişik illerden gelen kursiyerler, faydalı bilgiler elde ettiklerini anlatırken, eğitmen Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir de, kursiyerlerin kendi bahçelerine bakabilen insanlar olacağını kaydetti. Kursiyerlerden Ziraat Mühendisi Didem Örer, " İzmir'den geliyorum. Dördüncüsü düzenlenen bahçıvanlık kursuna katılmak istedim. Çünkü, İzmir de Karşıyaka Halk Eğitim de Tıbbı Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği öğretmenliği yapıyorum. Burada, Türkiye'nin her yerinden insanlarla buluşuyoruz. Gerçekten nitelikli eğitimler alıyoruz. Herkese tavsiye ederim" dedi.
Gıda mühendisi Senem Kanbir de, "Ben İstanbul'dan geldim. Aslında gıda mühendisiyim. Ama, uzun zamandır toprakla ilgili bir şeyler yapmak hayali içerisindeyim. Tabi bu hayali tek başına hiçbir şey bilmeden gerçekleştiremezdim. BAÇEM bu noktada bize çok güzel önderlik ediyor. Bizim gibi binlerce insana eğitim veriyor. Bende o kursiyerlerden biriyim. Daha önce de, Tıbbi Aromatik Bitki Kursunda yer aldım. Çok iyi geldi bu bilgiler bana. Bunun üzerine arazi arayışı içine girdim. Şimdi bahçıvanlık kursu alıyorum. Burada tarlada uygulamalı olarak çok güzel her şeyi anlatıyorlar. Fide nasıl dikilir, tohum nasıl ekilir, bunların hepsini öğretiyorlar. Çok memnunum. Herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu.
Eğitmen Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir ise, "Bugün kursumuzun ikinci günü. Kursiyerlerimize sabahtan teorik eğitim, öğleden sonra da sahada pratik eğitim veriyoruz. Öncelikle bu gün biz onlara arazide fide dikiminin nasıl yapılması gerektiğini, dikim noktasında nelere dikkat etmeleri gerektiğini uygulamalı olarak anlatıyoruz. Yarın ise daha başka konularda onları eğitmeye devam edeceğiz. İnşallah, eğittiğimiz kursiyerlerimizin, bahçıvanlık konusunda kendi kendilerine yetebilen, kendi kendilerine bahçelerine bakabilen bireyler olmalarını istiyoruz" dedi.
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