Balıkesir\'de Bitki Doku Kültürü Kursu Yoğun İlgi Gördü

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi'nde 4'üncüsü düzenlenen Bitki Doku Kültürü Kursu yoğun ilgi gördü. Bitkilerin dünyasıyla tanışan, teorik ve pratik eğitimlerini başarıyla tamamlayan 30 kursiyere sertifikaları takdim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Burhaniye'de bulunan Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) 23-25 Ekim günleri arasında Bitki Doku Kültürü Kursu düzenlendi. Dördüncüsü düzenlenen ve üç gün süren kursa Balıkesir, İstanbul, Ankara, Çanakkale illerinden toplam 30 kişi katıldı. Eğitimlerin ilk gününde BAÇEM personeli Ar-Ge Şefi Dr. Biyolog Betül Kurtuluş Demirci tarafından katılımcılara, teorik bilgiler, terminolojik açılımlar, Biyoteknoloji'de Bilimsel Okuryazarlık konuları hakkında bilgi verilirken kursun ikinci gününde online bağlantılarla farklı üniversitelerden öğretim üyeleri sunumlar gerçekleştirdi.

Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aynur Gürel "Bitki Biyoteknolojisinde Dünyada Son durum ve Vizyonu", Ege Üniversitesi'nden Biyomühendis İlyas Aidinov "Bitki Doku Kültürü ile Katma Değerli Ürünler" konulu sunumlar gerçekleştirdiler. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doç. Dr. Burcu Çetin, Bitki Doku Kültürü'nde tıbbi aromatik bitkiler ile yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Teorik eğitimlerin ardından kursiyerler BAÇEM'in laboratuvar altyapılarını inceleyerek uygulamalar yaptılar. Üç gün süren eğitimlerin sonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dr. Öğretim Üyesi Onur Sinan Türkmen'in Margeht Biyoteknoloji Laboratuvarlarına gerçekleştirilen teknik gezide dört kursiyer bitki doku kültürü uygulama şansını yakaladı. Verimli bir eğitim sürecinin ardından kursu tamamlayan 30 kişiye sertifikaları takdim edildi. - BALIKESİR