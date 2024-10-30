Balıkesir'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına meme kanseri farkındalık eğitimi

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 1-31 Ekim günlerini kapsayan Meme Kanseri Farkındalık Ayı için personeline eğitim verdi. Eğitimde meme kanserini önleyen bitkilerden, alınabilecek vitaminlere kadar erken teşhisle ilgili yapılabilecek tüm konularla ilgili bilgiler verildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Doktor Serpil Kara'nın eğitmenliğinde gerçekleşen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" eğitimi kapsamında verilen seminerde birbirinden faydalı bilgilere yer verildi. Erken teşhisin diğer kanser türlerine oranla çok daha hayat kurtarıcı olduğunu vurgulayan Doktor Serpil Kara kişinin kendisinin elle muayene etmesinin erken teşhis için çok önemli olduğunun vurgusunu yaptı.

Kanseri önlemek mümkün

Geçtiğimiz yılın verilerine göre her sekiz kadından birinin meme kanserine yakalanma riskinin olduğunu dile getiren Doktor Serpil Kara bu sene oranın arttığını ve her yedi kadından birinin meme kanserine yakalanma riskinin olduğunu söyledi. Farkındalığı artırmak ve meme kanserini önlemek için karnabahar, brokoli, zencefil, Brüksel lahanası, ay çekirdeği, susam, lahana gibi sebzeleri tüketmek gerektiğini, selenyum, iyot, a,d,e,c,k gibi vitaminleri gerekli miktarda almak gerektiğinden, nar ve turunçgil kabuklarının üzerinde bulunan uçucu yağlardan çay yapmaya kadar birçok bilgi veren Doktor Serpil Kara "Günümüzde kullandığımız telefon, bilgisayar, tablet gibi cihazlardan mümkün olduğunca uzak durmalı, Atalarımız gibi sağlıklı besinlerle beslenmeli, paketli gıdalardan uzak durmalıyız" diye konuştu.

Erken teşhis hayat kurtarır

2022 yılı kanser verilerine göre kadınlarda dünyada en çok meme kanserine yakalanma riskinin olduğunu, her iki cinsiyet geneline bakıldığında ise yine meme kanserine yakalanma riskinin birinci sırada yer aldığını dile getiren Doktor Serpil Kara, kansere yakalanma riskinin yüksek olmasına rağmen ölüm oranın ikinci sırada yer almasını ise erken teşhise bağlıyor. Diğer kanser türlerine oranla meme kanserinin teşhisinin dikkat edildiği takdirde çok daha kolay olduğunu söyleyen Doktor Serpil Kara " 40 yaşın üzerindeki kadınların meme kanserine yakalanma riski daha yüksek olsa da her 25-40 yaş aralığındaki kadınların da risk taşıdığını unutmamamız gerekiyor. Bu doğrultuda erken teşhis için öncelikle kişinin kendini muayene etmesi çok önemli" dedi.

Personel oldukça memnun

Eğitime katılan personel Kader Engin "Eğitim çok güzeldi. Daire Başkanı'mız da gerçekten güzel anlattı. Bayağı bilinçlendik, bilmediğim şeyleri de öğrenmiş oldum" dedi.

Zabıta personeli Emel Eren "Gerçekten meme kanserinde erken tanı çok önemli. Her kadın ayna karşısında bu muayeneyi yapmıyor, bilmiyor. Bazen bilinçsizce davranıyoruz. Böyle eğitimlerin daha sık olması ve herkese yaygınlaşması lazım" diye konuştu.

Personel Gülşen Orhan "Bu eğitimi çok beğendim. Böyle eğitimlerin devam etmesini istiyoruz. O yüzden sağlığımız için, kendimiz için, eğitimin olması, bilinçlenmemiz gerek" dedi.

Kadınların erken teşhis için teşvik edilmesini, bilinçlendirilmesini takdir ettiğini dile getiren Feride Akbıyık Şimşek "Hem eğitim hem beslenme açısından bilinçlendirilmemiz çok güzel" diye konuştu.

Eğitimden oldukça bilgilendiğini dile getiren Şebnem Şara "Bu eğitim bizim için özellikle kadınlar için çok kıymetli" dedi.