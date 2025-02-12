Balıkesir'de Öğrencilerden Başkan Akın'a Teşekkür

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Deliceli öğrencilerden Başkan Akın'a servis teşekkürü

BALIKESİR - "Eğitim bizim kırmızıçizgimizdir" diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Dursunbey'in Delice kırsal mahallesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere verilen servis hizmetinin kaldırılmasıyla yurtta kalan öğrencileri, sıcak yuvalarına kavuşturdu. Büyükşehir'in servis hizmetiyle evlerine kavuşan öğrenciler, Başkan Akın'a teşekkür etti.

Dursunbey'in Delice kırsal mahallesinde taşımalı eğitim gören öğrencilere verilen servis hizmetinin kaldırılmasıyla mağduriyet yaşayan öğrencilerin ve velilerin imdadına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yetişti. Yatılı eğitim almak zorunda kalan öğrenciler, evlerinden uzakta kalmak istemediklerini ve okul bittiğinde ailelerinin yanında olmak istediğini belirtirken bu durumun kendilerini mağdur ettiğini söyledi. Çocuklarının yaşadığı bu durumun onların okul hayatındaki başarısını etkilemesinden endişe eden aileler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın kapısını çaldı. Ailelerin, yardım talebi karşılıksız kalmadı. Öğrencilerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hemen harekete geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için araç tahsis etti. Büyükşehir'in sağladığı ulaşım desteği sayesinde çocuklar sıcak yuvalarına, aileler de çocuklarına kavuştu. Başkan Akın'a teşekkür eden öğrenciler, duygularını şöyle dile getirdi: "Belediye otobüsünü verdi. Artık yatılı kalmıyoruz. Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz"

"Mağduriyetleri gidereceğiz"

Dursunbey'in Delice Mahallesi'ne sağlanan servis desteği ile ilgili konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Daire Başkanlığı yetkilisi Bircan Alkan, "Delice Mahallesi'nde taşımalı eğitim konusunda yaşanan mağduriyet veliler tarafından Ahmet Başkanımıza ve belediyemize başvurularak dile getirildi. Bazı veliler bu durumun kendilerinde mağduriyet oluşturduğunu söylediler. Biz de Daire Başkanlığımız olarak velilerimiz ile görüşmeler yaptık. Muhtarımızla görüştük. Mağduriyetin giderilmesi adına öğrencileri sabah sıcak evinden alıp akşamları da okullarına, akşam da okullarından alıp sıcak evlerine geri getiriyoruz. Okullar uzaksa Büyükşehir yakın diyoruz. Öğrencilerin bu mağduriyetlerini gidermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yatılı kalıyordum, artık kalmayacağım"

Mahallelerindeki taşımalı eğitim gören öğrencilerin servislerinin kaldırılmasıyla beraber eğitim öğretim yılının başından beri zorluklar yaşadıklarını söyleyen Delice Mahallesi Muhtarı Hüsamettin Gümüş, "Birinci dönemden itibaren var olan bir sorunumuzdu. Bu durumu yetkililere ilettiğimiz halde çözülmedi. Bazı veliler, çocuklarını yatılıya bırakmadı. Kendi imkanlarıyla getirip götürdüler. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın ve BBB Ulaşım Daire Başkanlığına bu konuyu bildirdik. Onların destekleriyle ikinci dönem bizzat Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan görevliler gelip köyümüze böyle bir hizmet sundular. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Köyümüzün içerisindeki tüm öğrencilerimizi alıp eğitimlerini tamamlaması için okuluna getirip götürüyorlar" şeklinde konuştu. Kendi çocuğunun da ulaşım sorunu yaşadığını söyleyen öğrenci velisi Mustafa Akbaş, "İlk dönem yatılıydı. Sonraki dönem müracaat ettik. Servis geldi. Şu an servisle gidip geliyorlar" dedi. Evlerine kavuşan öğrenciler duygularını şöyle paylaştı: "Bu hizmet ile yatılı kalmaktan kurtulduk. Artık okul bittiğinde evlerimize ailelerimize kavuşacağız. Bunun için çok mutluyuz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'a çok teşekkür ediyoruz."

"Çocuk orada ağlıyordu biz burada"

Çocuğunu üç ay boyunca yatılı okulda okutmak zorunda kaldığını söyleyen öğrenci velisi Ahmet Demirdağ, "Benim öğrencim üç ay yatılı kaldı. Çocuk orada ağlıyor biz evde sıkıntı çekiyoruz. En son Ahmet Akın'a bu konuda ricada bulunduk. Sağ olsun Başkanımızda bizi kırmadı. Belediye arabası gönderdi. Sabah akşam güvenli bir şekilde gidip geliyorlar. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.