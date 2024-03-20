Balıkesir'de Ramazan Ayında Kapı Kapı İftar Gelenekleri Sürüyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Ramazan Ayında Kapı Kapı İftar Gelenekleri Sürüyor

Balıkesir\'de Ramazan Ayında Kapı Kapı İftar Gelenekleri Sürüyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Cüneyt mahallesinde 8 yıl önce başlatılan Ramazan ayı boyunca kapı kapı iftar geleneği devam ediyor. Mahalle sakinleri her akşam farklı bir kişi tarafından karşılanan iftar yemeklerini kapılarına servis ediyor. Bu gelenek, pandemi sürecinde de devam ediyor.

20.03.2024 09:57  Güncelleme: 10:08
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Cüneyt kırsal mahallesinde 8 yıl önce başlatılan Ramazan ayı boyunca iftar geleneği devam ediyor.

Mahalle muhtarlığı ve vatandaşlar işbirliği ile toplu iftar yemekleri ile başlayan gelenek pandemi sürecinde kapı kapı iftar yemeğine dönüştü. Yaşlı nüfusunda ağırlıklı olduğu Cüneyt mahallesinde bu sistem vatandaşlar tarafından kabul görünce gelenek her yıl sürdürülüyor.

Her akşam farklı bir kişi tarafından karşılanan iftar yemekleri kapı kapı servis ediliyor. Yemek saatinde vatandaşlar sinileri ve tabakları ile iftarlıklarını alıyor. Ramazan ayı boyunca her eve dağıtılan iftarlıklar ise mahalle halkı ve dışarıda yaşayan köylüler tarafından karşılanıyor.

Yaklaşık sekiz yıldır geleneği devam ettirdiklerini belirten aşçı Evren Yalçın " Şeref Çay muhtarımın bir projesi bizim köyde güzel olur dedi. Masalara servis şeklinde baya işi ilerlettik güzel oldu her yerde konuşuldu Pandemi gelince her yer durduğu gibi bu da durdu ne yapalım derken muhtarımız kaymakam dan izin alalım mahallemizin insanları yaşlı evlerine gidelim sosyal mesafeye uyarak kaymakamlığımız da izin verdi. Pandemi sürecini atlattık insanlarında evlerine gitmemiz hoşlarına gitti ve bu şekilde devam ediyoruz. Yaklaşık sekiz yıldır her ramazan ayında aralıksız olarak böyle geçiriyoruz. Her evin önüne araba yanaşır her evin önünde elemanlar var bizim onlar çıkarırlar çok ihtiyar olanlara çıkabilenler gelir çıkar ramazan ayıda bu sayede güzel geçiyor bizim için. Köy halkı sırayla bu gün Adnan dayım, bu gün Mehmet dayım, bu gün Ali dayım gerekirse ortaklaşa girenler oluyor üç gün, beş günden sonra bir bakıyoruz bizim liste dolmuş otuz gün burası dolmuş oluyor. Sekiz yıldır hiç boşluk vermedik böyle güzel ramazanlarımız geçiyor onlar mutlu biz mutlu herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

Bir geleneği ve paylaşmanın en güzel örneğini yaşatan Cüneyt mahallesi sakinlerine teşekkür edern Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Doğalşehir Sındırgımızda geleneklerimiz her daim yaşatılıyor mübarek bir ramazan ayındayız. Ramazan ayında farklı köylerimiz de farklı etkinlikler aslında kaynaşmayı bütünleşmeyi ve paylaşmayı sağlıyor. Cüneyt mahallemizdeyiz hemen Sındırgıya çok yakın bir mahallemiz burası yılların burada bir kültürü var aşağı yukarı sekiz yıl olmuş planlı olarak İzmir de dışarıya gitmiş farklı yerlerde bu köyden olup da oralarda yaşayanlar var burada bir aşçı ile anlaşmışlar ve o aşçı her gün yemeğini yapıyor. Köyün meydanına getiriyor millet de evinden kap kacağını toplayarak burada kap kaçağına doldurup evine götürüyor. Neredeyse yüzde doksan evlerde buralarda yemek yapılmıyor ramazan da çok güzel bir hadise özellikle yaşlılar için ulaşamayan ve ramazanı yemek bulamama gibi bir derdi olan kişiler için çok harika bir iş hem paylaşılıyor hem yaşlıların sevabı ve duası alınıyor. Ben hem muhtarımızı hem köylümüzü hem emeği geçen hayır sever kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Gelenekler yaşatıldıkça bizler birbirimize daha çok bağlanıyoruz. Bu ülkenin geleceği o kadar güvende oluyor" Şeklinde konuştu.

Cüneyt mahalle muhtarı Şeref Çay ise " Sekiz yıldan bu yana mahalle vatandaşlarımızın ve mahallemizin dışında olan vatandaşlarımızın katkıları ile otuz gün ramazan da vatandaşlarımıza hizmet vermekteyiz. Öncelikle mahallemizde yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim dışarıda yaşayan vatandaşlarımızın katkısı var ve bu özellikle yaşlı ninelerimiz, dedelerimiz ve yalnız eşi ölmüş kişiler içi çok güzel sekiz yıldır buna devam etmekteyiz" dedi.

Mahalle sakinleri de uygulamadan oldukça memnun. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Ramazan Ayında Kapı Kapı İftar Gelenekleri Sürüyor - Son Dakika

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