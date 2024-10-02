Balıkesir'de Yaşlı Nüfus ve Yoksulluk Sorunları - Son Dakika
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Balıkesir'de Yaşlı Nüfus ve Yoksulluk Sorunları

Balıkesir\'de Yaşlı Nüfus ve Yoksulluk Sorunları

Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA) tarafından yayımlanan raporda, Balıkesir'in yaşlı nüfus oranı ve yaşanan sorunlar gözler önüne serildi. Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip illeri arasında 6. sırada yer alan Balıkesir'de, yaşlı nüfusun temel sorunu yoksulluk olarak vurgulandı.

02.10.2024 12:07  Güncelleme: 12:10
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA), Dünya Yaşlılar Günü'nde yayımladığı raporla kentin yaşlı nüfus oranını ve yaşanan sorunları gözler önüne serdi. BAPKA tarafından yayımlanan raporda Balıkesir'in en yaşlı nüfus oranına sahip 6. İl olduğu belirtilirken yaşlı nüfusun en temel sorununun ise yoksulluk olduğu vurgulandı.

Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı (BAPKA), Kente Dair rapor dizisi kapsamında Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlılık raporu yayımladı. Rapora göre Türkiye, yaşlı nüfus sıralamasında 184 ülke arasında 67'nci sırada yer alıyor. Türkiye'de yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il Sinop olurken, Balıkesir yaşlı nüfus oranında 6. sırada yer alıyor. Ayrıca Balıkesir, tek yaşayan yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il konumunda bulunuyor. BAPKA'nın raporuna göre Türkiye'de ve Balıkesir'de hızla artan yaşlı nüfusun en temel sorunu ise yoksulluk.

Son 5 Yılda Türkiye'de yaşlı nüfus yüzde 21,4 oranında arttı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Planlama ve Kalkınma Ajansı'nın (BAPKA) Yaşlılar Günü nedeniyle hazırladığı raporda, en hızlı yaşlanan ülkeler arasında yer alan Türkiye, yaşlı nüfus bakımından 184 ülke arasında 67'nci sırada yer aldı. BAPKA'nın raporunda yer alan bilgilere göre Türkiye'de yaşlı nüfus 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken 2023 yılında bu sayı 8 milyon 722 bin 806 olduğu açıklandı. Rapora göre son beş yılda Türkiye'de yaşlı nüfus yüzde 21,4 oranında arttığı vurgulandı.

Balıkesir, yüzde 16,89 oranında yaşlı nüfusuyla 6. sırada

Rapora göre, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun oranına bakıldığında yüzde 20,04 ile birinci sırada Sinop yer alırken ikinci sırada yüzde 19,46 ile Kastamonu, üçüncü sırada yüzde 18,34 ile Giresun, dördüncü sırada yüzde 18,11 ile Artvin, beşinci sırada yüzde 17,09 ile Çankırı, altıncı sırada ise yüzde 16,89 ile Balıkesir yer alıyor. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise Şırnak olarak öne çıktı.

En fazla tek yaşayan yaşlı nüfusu Balıkesir'de

Türkiye'de 2023 yılında toplam 26 milyon 309 bin 332 haneden 6 milyon 458 bin 465'inde yaşlı bireyin yaşadığının açıklandığı raporda diğer bir ifadeyle, hanelerin yüzde 24,5'inde en az bir yaşlı birey bulunduğu belirtildi. En az bir yaşlı birey bulunan haneler içinde tek kişilik yaşlı hanehalkı oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında yüzde 34,4 ile Balıkesir oldu. Balıkesir, Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı en yüksek iller sıralamasında yüzde 16.89 ile 6'ncı sırada, Marmara Bölgesi'nde ise ilk sırada yer alıyor.

BAPKA: Yaşlılar, kent yoksulları olmaya itiliyor

BAPKA'nın raporuna göre; "Dünyadaki trendlerle benzer biçimde Türkiye'de de yaşlı nüfusu artıyor. Ancak ulusal ölçekte yaşlılara yönelik politika eksikliği, yaşlı nüfusun yaşam şartlarının giderek zorlaştığı ortamda sorunların çözümsüz kalmasına neden oluyor. Türkiye'de yaşlılık bir sorun değil ancak yoksullaşarak yaşlanmak bir sorun alanıdır. Ekonomik kriz, pandemi ve afet dönemlerinde yaşlılar en kırılgan gruplar arasında yer almaktadır. Emeklilik, çalışmama durumu, tek başına yaşam, kır/kent arasındaki imkan farkı gibi diğer birçok unsur yaşlıların yaşam şartlarını etkilemektedir. Türkiye'de yaşlıların temel sorunlarının başında yoksulluk gelmektedir. Emekli maaşı ve asgari ücret arasındaki fark son yıllarda giderek artmıştır. Bunun üzerine artan pahalılıkla birlikte barınma, beslenme, sağlık hizmetlerine erişim yaşlılar için temel sorunlara dönüşmüştür. Yaşlılar, kent yoksulları olmaya itilmiştir." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Yaşlı Nüfus ve Yoksulluk Sorunları - Son Dakika

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