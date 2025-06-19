Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde hayırsever Osman Anbarlıoğlu tarafından yaptırılacak olan sağlık ocağının temeli düzenlenen törenle atıldı.
Temel atma törenine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri katıldı. Kaymakamlık ve hayırsever arasında yapılan işbirliği protokolüyle başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak sağlık ocağının hizmete açılması hedefleniyor. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Balıkesir'de Yeni Sağlık Ocağının Temeli Atıldı - Son Dakika
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