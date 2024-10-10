Balıkesir'de Zeytin Hırsızlığına Karşı Yoğun Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Balıkesir'de Zeytin Hırsızlığına Karşı Yoğun Güvenlik Önlemleri

Balıkesir\'de Zeytin Hırsızlığına Karşı Yoğun Güvenlik Önlemleri

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, zeytin hasat döneminde zeytin hırsızlıklarını önlemek için sıkı bir çalışma başlattı. Jandarma, çeşitli kurumlarla işbirliği yaparak zeytin güvenliğini sağlamak için devriye ve denetim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

10.10.2024 15:25  Güncelleme: 15:32
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unun karşılandığı Balıkesir'de zeytin hasat döneminin başlaması ile birlikte jandarma ekipleri diğer kurumlarla koordineli olarak zeytin hırsızlığının önlenmesi için yoğun bir çalışma başlattı.

Meydana gelebilecek zeytin hırsızlıklarının önlenmesi, azaltılması, suçluların yakalanması amacıyla, alınması gereken emniyet tedbirleri tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, zeytin üreticileri, zeytin toplamada çalışan vatandaşlar ile birlikte koordineli olarak yürütülüyor.

Başta Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık, Havran, Erdek ilçelerinde; Mart 2024 ayından itibaren, zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikaları, zeytin işçilerinin tayfa başları, Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı personelleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri ile birlikte zeytin güvenliğine yönelik toplantı ve bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Jandarma, polis, il/ilçe tarım ve orman müdürlükleri, il/ilçe sağlık müdürlükleri ve belediye zabıta görevlileri tarafından, zeytin hasadının başlaması ile birlikte zeytin üreticileri, zeytinyağı fabrikaları, yol kenarında bulunan tezgahlar ile çarşı ve pazarlarda bulunan satıcılar dahil olmak üzere Ocak 2024 tarihinden itibaren düzenli olarak kontrol ve denetimler yapıldı.

Zeytin hırsızlıklarının önlenmesine yönelik jandarma asayiş timleri, jandarma komando timleri, jandarma trafik timleri ve jandarma motosikletli asayiş timlerinin farkındalıkları arttırılarak gece ve gündüz devriye faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca ana ve tali yollarda şok asayiş uygulamaları icra ediliyor. Komando timleri tarafından zırhlı araçlar desteğinde zeytinlik alanlarda 24 saat nöbet tutuluyor ve yaya olarak kontroller yapılıyor. Zeytinliklere giden yollarda, zeytin taşıyan her araç kontrol ediliyor. Zeytinlik araziler, termal kameralar, dron, cayrokopter, İHA (İnsansız Hava Aracı) gibi teknik cihazlar ile havadan ve karadan kontrol ediliyor.

Jandarmanın zeytinlik alanlarda aldığı önlemleri değerlendiren Edremit Körfezi Zeytin Dernekleri Federasyon Başkanı ve zeytinci Mehmet Semerci, "Bugün görüyoruz ki özellikle jandarma kuvvetlerimiz zeytin hırsızlığı konusunda çok önemli tedbirler almaktadır. Burada zeytinlerimizi huzur içinde toplamak ve onu hem kendi ekonomimize, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak için önemli ölçüde gayret sarf ediyoruz. Baktığımızda jandarma dronlarının havada gezdiğini görmek, zeytinlik alanlardaki asayiş uygulamalarında 'dur bakalım nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun' diye sormalarını görmek biz zeytincileri çok mutlu ediyor. Dolayısıyla yapılan uygulamalardan son yıllarda özellikle çok çok memnunuz" dedi.

Ayvalık Çiftçi Malları Koruma Başkanı Muhittin Tüfekçi ise, "Şimdi sahada 7-24 görev yapan personellerimiz var. Bunlar nöbetleşe, vardiyalı şekilde çalışıyorlar. Ama tabii saha, alan geniş olduğu için bizim çiftçi malları koruma bekçilerinin sahalarda hakimiyeti yeterli olmuyor. Bundan dolayı da sağ olsun jandarma komutanlığımız bünyesinde il jandarma komutanımız, ilçe jandarma komutanlarımız sahada, alanda bize komandolarımızla, İHA'larımızla, trafik ekiplerimizle giriş çıkış ve kontroller yapılarak destek oluyorlar. Bundan çok memnunuz. Bu çalışmaların daha da ilerleyeceğini düşünüyoruz. Jandarma komutanımıza desteklerinden dolayı çiftçi malları koruma başkanlıkları adına teşekkür ederiz" diye konuştu.

Zeytin çiftçisi Halil Eskizeybek de, "Jandarma ekipleri koordineli bir şekilde çalışma yapıyor. Aynı zamanda bekçi arkadaşlarımız var, ÇMK. Onları da arıyoruz bir sıkıntı olduğu zaman. Onlar da zaten jandarmayla müdahale ettiriyorlar, çağırıyorlar. Jandarma devamlı 7-24 dolaşmakta. Şimdi yeni komandolar da geldi ek kuvvet olarak. Onların da desteğiyle şu anda sıkıntı yok" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Balıkesir'de Zeytin Hırsızlığına Karşı Yoğun Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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