Balıkesir\'den Buzlanma Uyarı Sistemi: Trafik Kazalarını Önleyecek

Yerel

Felaket nedeniyle bir şirket hedefte! Yangınla ilgili ilk oldu

Trafik kazalarına karşı güvenli ve teknolojik sistem

"Asfalt Buzlanma Uyarı Sistemi" trafik kazalarının önüne geçecek

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında trafik kazalarının en önemli nedenlerinden olan buzlanmayla mücadelede yeni bir sistem geliştirdi. Bu kapsamda Asfalt Buzlanma Uyarı Sistemi ile yollara buzlanmadan önce müdahale edilerek trafik kazalarının oranı en aza indirilecek.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında trafik kazalarının en önemli nedenlerinden biri olan gizli buzlanmayı erken tespit edecek bir çalışmayı hayata geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından oluşturulan Asfalt Buzlanma Uyarı Sistemi ile yollardaki gizli buzlanma erkenden tespit edilerek önlem alınabilecek. Buzlanma tespit noktaları da artırılacak. Vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden https://balikesir.bel.tr/asfaltbuzlanma linkini tıklayarak yollardaki güncel buzlanma bilgilerine erişebilecekler. Bu bilgi sayesinde yola çıkan sürücüler, gerekli tedbirleri alma imkanına sahip olacak.

Buzlanma riski taşıyan noktalar anında belirleniyor

Trafikte can ve mal güvenliğini artırmayı amaçlayan bu yenilikçi proje, ileri teknoloji sayesinde sürücüleri ihtimal tehlikelere karşı uyarıp hızlı müdahale imkanı sunacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından üretilen özel ölçüm cihazları, öngörülen stratejik konumlarda yol üzerindeki asfalt sıcaklığını sürekli olarak ölçüyor. Cihazlardan alınan veriler, hava ölçüm istasyonlarına aktarılıyor ve buradan sunuculara iletiliyor. Elde edilen bilgiler, buzlanma riski taşıyan noktaların anında belirlenmesini sağlıyor.

Hedef: trafik kazalarını en aza indirmek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilgili ekipler, bu kritik verilerle hızla harekete geçerek buzlanma tehlikesine müdahale ediyor. Asfalt Buzlanma Uyarı Sistemi özellikle kış aylarında yaşanabilecek trafik kazalarını en aza indirmeyi ve yolları herkes için daha güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Erken uyarı ve hızlı müdahale mekanizması, sürücülere güvenli bir seyahat deneyimi sunarken, belediye ekiplerinin işlerini de büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Yollar artık daha emniyetli

Halka hızlı ve kesintisiz hizmet sunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, teknolojiyi de bu noktada etkili bir şekilde kullanıyor. Özenle geliştirilen ve stratejik konumlarda kullanılan Asfalt Buzlanma Uyarı Sistemi, hem şehir sakinlerinin hayatını kolaylaştırıyor hem de kış aylarında trafiği daha güvenli hale getiriyor. Vatandaşlarının güvenliği için çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yolları daha emniyetli kılmak ve geleceğin akıllı şehirlerine bir adım daha yaklaşmak adına yenilikçi projelere öncülük etmeyi sürdürüyor.