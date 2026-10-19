Balıkesir Edremit\'te Yaycı federal Kıbrıs çözümünü eleştirdi, iki devleti savundu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Mavi Vatan ve Kıbrıs'ta Neler Oluyor?" konulu konferans düzenlendi. Konferansta konuşan Müstafi Tümamiral Prof. Dr. Cihat Yaycı, Kıbrıs'ta federal çözüm yaklaşımını eleştirerek, Türkiye'nin savunduğu iki egemen eşit devlet politikasının önemine dikkat çekti

Türk Ocakları Edremit Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Prof. Dr. Cihat Yaycı, mavi vatan doktrininin yalnızca denizlerdeki egemenlik haklarını değil, Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını, enerji güvenliğini ve bölgesel stratejik çıkarlarını da yakından ilgilendirdiğini vurguladı. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin Türkiye ve KKTC açısından büyük önem taşıdığını belirten Yaycı, deniz yetki alanlarının korunması ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarından taviz verilmemesi gerektiğini söyledi.

"Federasyon Kıbrıs Türklerini azınlık durumuna düşürür"

Konferansın dikkat çeken bölümlerinden birini, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin yaklaşımına yönelik eleştiriler oluşturdu. Türkiye ve KKTC'nin iki egemen eşit devlet temelindeki çözüm politikasına dikkat çeken Yaycı, Erhürman'ın federal çözüm yaklaşımını eleştirerek, federasyon modelinin Kıbrıs Türklerinin egemenlik haklarını zayıflatacağını söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) programında yer alan militarizmden arındırılmış federal Kıbrıs hedefini de gündeme getiren Yaycı, böyle bir modelde Türk askerinin adadaki varlığının ne olacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. Yaycı, "Militarizmden arınmış bir adada Türk askerinin akıbeti ne olacak? Rum'la federasyon yapacaklarına Türkiye'ye katılsınlar" diyerek bu konudaki eleştirisini dile getirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile yürüttüğü temasları da değerlendiren Yaycı, görüşmelerin içeriğinin KKTC Meclisi, hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı ile yeterince paylaşılmadığını iddia etti. Söz konusu sürecin şeffaf yürütülmediğini öne süren Yaycı, KKTC'nin bağımsız devlet olarak uluslararası alanda tanınmasını hedeflemek yerine federal çözüm arayışlarının sürdürülmesini siyasi bir çelişki olarak nitelendirdi.

"Siyasi eşitlik ile egemen eşitlik aynı şey değil"

Kıbrıs müzakerelerinde kullanılan kavramların uluslararası hukuk açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yaycı, siyasi eşitlik ile egemen eşitlik arasında temel farklılıklar bulunduğunu söyledi. Erhürman'ın kavramların içeriğine odaklanılması gerektiği yönündeki açıklamalarını eleştiren Yaycı, uluslararası hukukta kullanılan ifadelerin hukuki ve siyasi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Yaycı, siyasi eşitliğin federal bir yapı içerisinde değerlendirilmesi durumunda Kıbrıs Türklerinin bağımsız egemenlik haklarının korunamayacağını ileri sürdü.

"Öteki dediğiniz kim, Türkiye mi?"

Prof. Dr. Cihat Yaycı, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın "Ne Rum'a ne ötekine biat ederiz" şeklindeki sözlerine de tepki gösterdi. Kullanılan ifadeyi eleştirerek "Öteki dediğiniz kim, Türkiye mi?" diyen Yaycı, söz konusu açıklamanın Türkiye'ye yönelik olumsuz bir siyasi mesaj içerdiğini, Kıbrıs Türklerinin güvenliği ve egemenliği açısından Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Konferans sonrasında Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer ile Türk Ocakları Edremit Şube Başkanı Mehmet Özkeleş, Cihat Yaycı'ya bir Atatürk fotoğrafı hediye ederek teşekkür etti. Edremit'teki konferansa Ayvalık'tan da yoğun katılım gerçekleşti. Ahmet Demirci öncülüğünde çalışmalarını sürdüren TÜRK DEGS Mavi Vatan Ayvalık Temsilciliği ile Türk Ocakları Ayvalık Şubesi, konferansa öğretmenler ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir grupla katıldı. Kısa süre önce teşkilatlanma çalışmalarına hız veren TÜRK DEGS Ayvalık Temsilciliği, ilk kapsamlı saha faaliyetlerinden birini Edremit'te gerçekleştirmiş oldu. Özellikle gençlerin konferansa katılımına önem veren temsilcilik, mavi vatan kavramının ve Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin politikalarının yeni nesillere aktarılmasını amaçlıyor. Konferansı takip eden öğrenciler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Kıbrıs politikalarına ilişkin değerlendirmeleri Prof. Dr. Cihat Yaycı'dan dinleme fırsatı buldu.

Başkan Mesut Ergin'den ulaşım desteği

Organizasyona Ayvalık Belediyesi de ulaşım desteği sağladı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in sağladığı destek sayesinde öğretmenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri konferansa katıldı. TÜRK DEGS Mavi Vatan Ayvalık Temsilciliği ve Türk Ocakları Ayvalık Şubesi tarafından yapılan açıklamada, organizasyona verdiği katkı nedeniyle Belediye Başkanı Mesut Ergin'e teşekkür edildi.